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經過月老廟…木頭男一句「理科情話」征服女友！　網心臟被暴擊：好可愛

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艋舺龍山寺,月老（圖／ETtoday資料照）

▲艋舺龍山寺是最出名的月老廟。（圖／ETtoday資料照）

記者黃可昀／綜合報導

很多單身男女會去拜月老廟祈求緣份，一名女網友日前經過龍山寺時，就隨口和男友聊到拜月老的話題，由於男友是個相信科學的理工男，所以她很意外對方會去拜龍山寺，於是她接著問，「他沒有幫你找到女朋友喔？」想不到男友的回答讓她心情宛如坐雲霄飛車，跌到谷底後再瞬間被捧上天。

原PO在《Dcard》表示，她是個情感豐沛的文科女，也十分相信鬼神的存在，反觀男友則是超理性的理工男，只相信有科學根據的事實。起初原PO很驚訝男友竟然會信月老，但對方解釋，「沒有啊，就以前跟家人去，全部都拜，就會拜到啦」，所以原PO接著問，「啊你拜了，他就幫你找到我哦？」想不到男友完全沒思考就搖了搖頭。

請繼續往下閱讀...

兩性,情侶,愛情,男女朋友，交往。（圖／記者李佳蓉攝）

▲理科男的情話有道理又無法反擊。非本文當事者。（示意圖／記者李佳蓉攝）

頓時有點緊張的原PO再度向男友確認一遍，「他沒有幫你找到女朋友喔？」對方依舊淡定的搖搖頭，當下她心裡有點慌了，所以委屈地問，「那我是誰…」結果男友堅定地抬起頭，凝視女友雙眼，用霸氣的語氣說出，「你是我找到的，不是祂找到的」，害她瞬間內心小鹿大暴動。

平常總是理性又呆板的男友竟然吐出一句「理科情話」，害原PO突然間無法招架，徹底敗給對方浪漫回應，也甘願地說，「嗯…好…非常合理的一句話呢！」網友也表示，「很合理（點頭）」、「他說得太有道理了」、「哈哈回答真的很理科男」、「回答好可愛！」

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龍山寺月老理科男友

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