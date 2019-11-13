多益妹帶「最愛的甜點」拜龍山寺月老！隔天被180帥哥搭訕...粉紅神展開

▲許多單身男女都向龍山寺月老求姻緣。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前帶著最愛的甜點，赴龍山寺拜月老，自嘲普妹的她，原本並沒有過多期待，沒想到隔天到連鎖咖啡廳讀書時，竟被身高超過180的帥哥搭訕，還超有話聊，甚至互換聯絡方式，相約之後一起唸英文。

女網友在dcard娓娓道來，「我已經關注龍山寺的月老很久了，想著有一天一定要去拜見祂老人家一下，救救我這個母胎單身狗！」10日那天，她終於空出時間，帶著最愛吃的肯德基蛋塔，到龍山寺拜月老求姻緣。

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其實，在女網友拜完出來的當下，心裡不由得一陣感慨，也不抱太大期望，「畢竟我長這麼普，真是為難月老祂老人家了。」

▲原po拜完隔天就靈驗了。（圖／翻攝自dcard）

然而，神奇的事發生了，隔天原po一如往常到連鎖咖啡店唸多益，在排隊點餐之際，她背部突然被輕點了一下，結果回頭竟是一位目測180以上的帥哥。對方也立刻道明來意，「飲料好像有買一送一的活動，但我一個人喝不完兩杯，妳要跟我一起搭嗎？我多出一點沒關係。」

一席話讓她眼睛瞬間發亮，「我的老天鵝，人生第一次被搭訕，這應該算搭訕對吧？身為一個有涵養矜持的女生，當然是故作鎮定，勉為其難的答應，但其實內心根本超激昂，已經說了一百次yes！我願意！」

後來，兩人從討論要喝什麼，就這樣一路聊開來，還聊到她都會固定來咖啡廳唸英文，「結果...他說他也一直有想唸英文，但沒人一起所以缺乏動力，就問我之後要不要一起，於是...我就get 180帥哥的Line了。」

▲她都會到咖啡廳唸英文。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

最後，她信誓旦旦地說，「我在這邊白紙黑字發誓，如果這個之後真的變男友，我一定買10盒肯德基蛋塔去找月老祂老人家，10盒蛋塔換一個男友，划算到爆！」

po文一出被萬人狂讚，網友們也紛紛回應，「我之前帶了幾千塊的高級水果禮盒，也是去龍山寺找月老，然後...就單身到現在，所以是我送錯東西嗎」、「加油~~記得更新後續」、「龍山寺月老爺爺真的神！供品記得成雙，然後爺爺愛吃甜食」、「拜完月老當天晚上被要賴，後來過了一個月在一起，現在交往半年多了」、「龍山寺月老真的很靈」、「肯德基的蛋塔如果缺貨，就知道是為什麼了嘿嘿」。

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