日人最愛歷史性景點！北投、龍山寺必逛　專家籲「預算倍增吸日客」

▲旅遊業者指出，日本旅客偏好至艋舺龍山寺觀光。（圖／ETtoday資料照）

記者李宜秦／台北報導

2019年來台日本旅客首度突破200萬人大關，是一重要里程碑。然而據統計，近5年來台日人人數約增5成、赴日台人則大增5倍，2018年雙方觀光逆差達286萬人。專家指出，日人偏愛歷史景點、喜歡吃點心類食物，呼籲要擴大對日宣傳力道，提供促銷活動，駐外辦事處預算、人力都要倍增。

據交通部統計，2015年到2018年日人來台分別約162萬、189萬、189萬、196萬人；台人赴日則分別約379萬、429萬、461萬、482萬人，兩國觀光逆差嚴重，去年互訪旅客數相差286萬人。

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靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，日本國土綿延2000公里、景色多變，導致日本人不愛出國，偏愛在國內旅遊，且日本人生性保守，不喜歡搭乘廉價航空，反觀台人則是相對較具備冒險精神，廉航興起後赴日台人增多，才導致雙方逆差不斷拉大。

▲北投街景。（圖／記者姜國輝攝）

▲新北投地熱谷。（圖／記者李宜秦攝）

黃正聰表示，要吸引日本旅客來台，就必須加強宣傳力道，行銷、促銷手段並用，如過去曾祭出代出護照費用、四人同行一人免費等促銷，或是找日本明星作為代言人，吸引日人來台。他建議，觀光局駐日辦公室人力有限，相關人力、預算都必須翻倍成長，才能加大宣傳。

黃正聰指出，日本人喜歡與歷史有關的景點，如中正紀念堂、北投博物館，其他還有花東與北投溫泉、東門商圈、101信義商圈、象山夜景、龍山寺、霞海城隍廟等。

▲日本修學旅行學生團。（圖／記者李宜秦攝）

旅行業者李奇嶽表示，日本人對於我國飲食文化特別感興趣，喜歡點心類的食物，如小籠包、紅油抄手、牛肉麵、珍珠奶茶等，對於我國夜市文化也感到好奇，不過可能會礙於衛生考量不敢嘗試。

李奇嶽指出，日本人倚賴社群軟體，旅行業者可透過社群行銷，找來部落客、YouTuber等協助推廣，並搭配優惠措施，以吸引日本旅客來台。