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她早就在「斜槓」！韓良露拍影片又寫女性主義專欄　逝世5週年特展

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▲▼國立臺灣文學館舉辦「小露台・大觀園——韓良露捐贈展」。（圖／國立臺灣文學館）

▲國立臺灣文學館舉辦「小露台・大觀園——韓良露捐贈展」，設計成臥室一角的展區。（圖／國立臺灣文學館）

記者林育綾／綜合報導

早在「斜槓」、「女性主義」等名詞成為話題之前，韓良露就開啟風氣之先，獨立籌辦影展、拍紀錄片、參與小劇場、寫女性主義專欄，甚至跨足影視編劇，也寫美食、旅遊、占星。2020年韓良露告別世界5週年，將在在臺灣文學館舉辦展覽，還原生前居住的「小露台」及臥房，並展示相關文物，讓民眾有機會與她持續天上人間的對話。

韓良露生前在2006年夏天，住進一座有小露台的公寓，打造「南村落」，化身「城市說書人」，為人們揭露她對土地的愛與觀察。

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▲▼國立臺灣文學館舉辦「小露台・大觀園——韓良露捐贈展」。（圖／國立臺灣文學館）

▲朱全斌先生回憶良露，睹物思人。（圖／國立臺灣文學館）

國立臺灣文學館長蘇碩斌表示，早在「文青」、「斜槓」、「獨立影展」、「自助旅行」、「女性主義」等名詞成為話題之前，韓良露便開啟風氣之先，獨立籌辦影展、拍紀錄片、參與小劇場、寫女性主義專欄，後來更跨足影視編劇，進而書寫美食、旅遊、占星，享受豐富多彩的生命滋味。她以寫作者身分，提升生活品味，帶動社會風潮，開啟生活品味書寫模式。

臺文館舉辦的「小露台・大觀園——韓良露捐贈展」，展出韓良露早期影像、創作手稿、劇本、星運圖等珍貴文物，展場上也根據不同主題，規劃設計為客廳、廚房、臥室及露臺各種空間，與作家筆下多元豐富的創作主題相互輝映，展期即日起至2020年8月23日，於臺文館2樓展覽室E展出。

▲▼國立臺灣文學館舉辦「小露台・大觀園——韓良露捐贈展」。（圖／國立臺灣文學館）

▲展品之一：1974年18歲的韓良露（右一）與友人拜訪楊逵（中），進行研究的學者林瑞明（右二）亦入鏡合影。（圖／國立臺灣文學館）

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