

▲巡迴10年說再見！40呎貨櫃車「台灣文學行動博物館」最終站在桃園。（圖／國立台灣文學館提供）



記者林育綾／綜合報導

巡迴10年的「台灣文學行動博物館」，準備要和大家說再見了！這座長達40呎的「文學貨櫃車」，以數位、互動的展場設計推廣台灣文學，在各地旅行、巡迴展示，介紹各地區的文學景象，而最近於桃園進行最終場，讓滿載回憶的貨櫃車與讀者們道別。

國立台灣文學館為了提供更多文學資源給社會大眾，將文學種子向下扎根，今年的前2場次特別配合108學年度12年國民基本教育新課綱的調整，前進校園，以閱讀寫作為推廣目標，讓國高中學生透過閱讀台灣文學、時事、生活觀察等，幫助學生於大考時的寫作思維，激發對事務的各種感想及文字創作。

而最後的壓軸場則將來到桃園，希望除了學生以外，也讓一般民眾在巡迴展的最後一個月，可以在「行動博物館」豐富的展覽內容增廣台灣文學內涵，從中發現作家如何在生活細節中，抓出思考的縫隙，用文學引領大家看台灣的歷史、寫作及文學風貌。

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今（9/5）日桃園站展覽開幕，台文館館長蘇碩斌致詞表示，未來將改以更機動彈性、模組化的展覽形式，繼續推廣台灣文學前輩的累積成果，扎根文學教育。桃園市政府文化局主任秘書王麗娟期待繼台文館之後，未來與鍾肇政文化園區、蘆竹兒童文化館等諸多單位繼續攜手，豐富桃園文學閱讀及生活養分。作家陳銘磻、傅林統、馮輝岳、林央敏等人更風雨無阻前來支持，並肯定台文館長年在文學的推動努力。



▲左至右：作家林央敏、桃園市政府文化局主任秘書王麗娟、國立台灣文學館長蘇碩斌、聯經出版事業公司總經理陳芝宇、作家陳銘磻、馮輝岳、傅林統。（圖／國立台灣文學館提供）

此次的「行動博物館」將在作家特展區，介紹桃園地區「台灣文學之母」鍾肇政及女詩人杜潘芳格等作家。展場設置於「桃園市政府文化局」前廣場，開放至10月6日，每週二至週日上午9時至17時，週一及中秋節休館。觀眾凡於巡展期間填寫問卷，即可獲得限量明信片。

此外，9月7日上午11時將帶著大家來一趟文學小旅行走訪「鍾肇政文學生活園區」，近距離感受「鍾老」昔日創作及生活環境，深刻體驗鍾老創作《魯冰花》、《濁流三部曲》時的寫作氛圍。參加文學小旅行之民眾，只要完成打卡任務則可於「台灣文學行動博物館」展示區兌換小贈品一份。

報名請洽網址：https://reurl.cc/0zgE5k

「台灣文學行動博物館」最終站

地點：桃園市政府文化局前廣場

地址：桃園市桃園區縣府路21號

日期：即日起～10月6日

時間：每週二至週日上午9時至17時

週一及中秋節休館

預約團體導覽請致電02-86925588分機5338李小姐