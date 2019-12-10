▲保存怦然心動的回憶！臺文館打造「創齡社群資源箱」邀銀髮族編輯圖文小誌。（圖／國立臺灣文學館提供）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣文學館開發「創齡社群資源箱」，讓銀髮族可以回想「後青春記得的事」，還可以創作、編輯成為一本文學書！資源箱設計內容呼應文化部「國民記憶庫」理念，以「個人小敘述匯聚成國家大歷史」，鼓勵創齡者以文學創作形式記錄個人生命記憶，並提供更多元的編輯方式，輕鬆創作屬於自己的圖文小誌，將怦然心動的記憶保存其中。

「創齡社群資源箱」於6日發表，並將開放各地社群團體免費借用，其中包含的主題有「後青春記得的事」記憶本：結合「文學創作」及「編輯」的工具，以書寫、剪貼等各種方式保存記憶，重新認識自己，並分享至雲端社群，促進社交活動的參與。

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▲創齡資源箱內有多種素材，也可組裝簡易攝影棚，讓長者記錄身邊的事物。（圖／國立臺灣文學館提供）

「友善多元社群資源箱」由臺文館委託台灣文學創作者協會設計、製作，協會陳榕笙秘書長說明，規劃「創齡資源箱」時，除了汲取臺灣前輩作家的文學養分，最重要的考量是呼應社會議題的脈絡，結合時事與各類型生活知識的設計，讓人生閱歷豐富的創齡族群能夠更有感。同時也歡迎創齡相關機構致電洽詢，06-2217201分機2512陳先生。