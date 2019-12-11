文青必收！「三毛陽傘」穿越撒哈拉沙漠　文創周邊聖誕節上架

▲國立台灣文學館新周邊獲得矚目！「日常測候」系列傘以作家蔡培火、賴和、三毛的館藏品進行設計。（圖／國立台灣文學館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

文青、文學控必收藏！國立台灣文學館打造最新文創周邊，推出「日常測候」系列傘共3款，包括以作家三毛、賴和、蔡培火的館藏品進行設計，預計在12月25日上架。其中三毛的抗UV折疊傘，由她的「第一匹白馬」發想，象徵她流浪到撒哈拉沙漠，在戒嚴時期抵抗現實「酷暑」的精神。

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▲左至右：拾藏商品開發組長許皓甯、草根出版公司主編鄭清鴻、富雨洋傘公司經理林乃瑜、國立臺灣文學館長蘇碩斌、賴和文教基金會創辦人賴悅顏、夫人葛麗姝、執行長白佳琳、老爺行旅總經理唐伯川。

國立台灣文學館品牌「拾藏：台灣文學物語」打造「日常測候」系列傘，以台文館藏品進行商品開發，並與在地雨傘製造商「富雨洋傘」攜手合作，透過轉譯故事發想創意設計，讓館藏品中的台灣文學故事擴散溫度。

「酷暑」21吋輕量抗UV折疊傘，由三毛「第一匹白馬」發想，展現三毛抵抗現實酷暑的自由姿態。當時戒嚴時代，政治與社會環境受限，宛如高壓酷暑，而三毛從呆板的教育與保守的社會中逃脫，離開台灣流浪撒哈拉沙漠。她與丈夫荷西購買一台白色汽車，那是她的「第一匹白馬」，陪著她與丈夫穿越廣漠風沙。

▲「驟雨」25吋自動折疊傘，以賴和的漢詩《別後寄錫烈芸兄》設計。（圖／國立臺灣文學館提供）



「驟雨」25吋自動折疊傘，以賴和的漢詩《別後寄錫烈芸兄》設計，表達即使驟雨不斷依舊緩行向前的情懷。賴和生於乙未割台前年的1894年，如驟雨般的年代中，古典漢文學面臨各種挑戰，「台灣新文學之父」賴和依舊前行，以文學推動思想啟蒙，傘面透過他親筆字跡與文本中雨中別離的詩句，帶出略帶哀傷的古典情意。



「暴風」27吋自動傘，將蔡培火《CHA̍P-HĀNG KOÁN-KIÀN》（十項管見）中不畏暴風吹襲，仍然屹立的台灣魂，以白話字呈現。日治時期，社會的改變席捲台灣人思維之際，蔡培火有感於文言漢文離民眾太遠，日文也非台灣母語，因此以台灣話言文一致的白話字撰寫社論。傘面上的台灣圖案，出自此藏品的封面，並取白話字篇章標題切割重組。

▲國立台灣文學館新周邊獲得矚目！年曆手札熱銷，目前已進入加印流程。

台文館館長蘇碩斌表示，近日館方推出的文創商品頗受矚目，除了年曆手札熱銷，目前已進入加印流程，而「日常測候」系列傘將在12月25日於館內藝文商店正式上架、明年1月1日起於全國富雨洋傘通路上市，期待「日常測候」傘款也能讓民眾有感，由日常出發，持續傳遞台灣文學的故事。