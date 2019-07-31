台文館2樓秘藏露台融入展場　在百年古蹟建築欣賞「詩風景」



▲國立台灣文學館「秘藏露台」首次融入展場，讓民眾在百年建築中欣賞「詩風景」。（圖／國立臺灣文學館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

繼「廁所文學展」之後，國立台灣文學館又有新創舉！充分玩轉館舍空間、落實文學話題，近期新展覽「詩永不滅─林亨泰捐贈展」不但有詩人林亨泰捐贈珍貴手稿文物，還將台文館2樓「秘藏露台」風景融入展場，望向館外圓環街景，民眾可以跟隨他的詩句，在百年古蹟建築中欣賞「詩風景」。



▲台文館首次將露台風景融入展覽。

在台文館2樓秘藏露台風景中，配合林亨泰的名作〈風景No.2〉，將露台景色也融入展場，布置成能望向館外圓環街景的閱讀空間，讓觀眾可以跟隨林亨泰的詩句，一起探尋、發現詩風景。

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林亨泰生於1924年，曾獲第8屆國家文藝獎，為「笠詩社」首任主編與發起人之一。1956年擔任《現代詩》編輯委員，不僅於該雜誌發表前衛詩作，更展現詩論長才，成為台灣戰後新一波現代詩運動的先鋒。1992年發表「詩永不滅」論，「只要有一個詩人不放棄寫詩，詩永遠是不會滅亡的。」而他一直以詩人和評論家的雙重身分，為「詩永不滅」身體力行。



▲林亨泰珍貴手稿，他在1992年發表「詩永不滅」論。（圖／國立臺灣文學館提供，下同）



▲「符號詩」是林亨泰的代表性作品。

台文館館長蘇碩斌說，「符號詩」是林亨泰的代表性作品，運用文字、符號、空白等不同手法創造出深長的意境，極具層次及空間感。因此這次展覽除了展出珍貴手稿、文物、影音紀錄，現場還有充滿趣味的符號道具，讓觀眾小試身手，創作出「屬於自己的符號詩」。



▲現場還有充滿趣味的符號道具，讓觀眾小試身手，創作出「屬於自己的符號詩」。

「詩永不滅─林亨泰捐贈展」展期即日起至2020年2月2日，於台文館二樓展覽室E展出，將帶觀眾在生活中找尋「詩風景」、用符號詩開啟各種想像，為現代忙碌節奏帶來喘息。



▲展場中的符號椅子十分吸睛。

國立臺灣文學館

地址：台南市中西區中正路1號

時間：週二至週六9:00-18:00

每週一休館

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