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防疫補償金18.2億怎麼發　衛福部「每人800-1000」算給你聽

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

行政院長蘇貞昌於27日上午主持行政院第3691次會議，會中通過主計總處提報之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，其中居家隔離、檢疫者及其請假照顧家屬防疫補償金為18.2億元，每人每日金額會落在800元到1000元，但還是要再進行討論後才會確定。

關於「防疫隔離假」的補償金額，衛福部次長何啟功27日表示，現在參考數字是SARS時間相關費用，以及基本工資的考量，所以綜合判斷起來，預估約有10萬到13萬人可以申請，至於金額會落在800元到1000元，要經過充分討論，以及人數多少、單日金額等總數，才會報行政院決定。以13萬人次、每人每日列1000元，且領取14天來計算的話，共編列18.2億元。

主計總處主計長朱澤民表示，未來有多或少都可以移用其他預算，但若上述人士在隔離期間有拿薪資的話，就不能夠重複領。

在27日行政院通過的特別預算600億元中，社會福利支出（社會救助支出、醫療保健支出）經費編列196億元，經濟發展支出（農業支出、其他經濟服務支出）編列404億元，分別由經濟部、衛福部、交通部、農委會、文化部、教育部、通傳會、原民會、內政會、客委會和海委會等11部會提出。

關於目前的防疫狀況，衛福部在27日的行政院會中也表示，本週中國疫情雖較為趨緩，但仍需密切監控中國企業陸續復工之情形；國際疫情日益險峻，韓國、義大利及伊朗等國之確診病例數快速增加，且陸續傳出社區宗教活動及醫院群聚、擴散至他國，各部會更應隨時精進防疫作為，讓人民感到安心。

衛福部指出，目前國內社區感染風險雖低，但為因應鄰近之日、韓、星等國疫情，政府已即時調高各國旅遊疫情建議等級，同步提升邊境管制規定，並加強邊境檢疫。自2月24日起，從旅遊疫情建議「第一級」及「第二級」國家入境之旅客皆須自主健康管理14天。

同時，中央將與地方聯手，於3月1日推動「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，以落實居家檢疫及居家隔離措施並完善關懷服務網絡，確保民眾於隔離檢疫期間能獲得各項生活、心理及就醫支持，鼓勵民眾配合防疫措施，降低民眾對居家檢疫及隔離對象的對立，提升全民防疫信心。

衛福部強調，政府持續積極推動、更新防治作為，更需要人民主動積極配合各項防疫措施，相信並支持政府照顧國民的決心。隨著國際疫情日益嚴峻，國人對疫情的恐懼與不安也日漸提升，但政府必定會確保防疫及民生物資無虞，請國人無需過度恐慌，只需保持警覺，做好自我健康管理，大家必定能攜手共渡這次關卡。

▲▼配合中央防疫政策,台北榮民總醫院在急診室外設立戶外發燒篩檢站,第一線護理人員皆有配戴N95口罩甚至全套防護衣,院內感染,群聚感染,防疫,隔離。（圖／記者李毓康攝）

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