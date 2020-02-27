武漢包機「東航配華航」被台灣打槍　陸委會回應了

▲首批武漢包機乘客結束隔離後，寫感謝信、畫圖致意。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

記者曾俊豪／台北報導

湖北省台辦今（27日）表示，日前通過兩岸民航聯繫渠道建議，由東航和華航共同執飛武漢至台灣臨時航班，盡快完成滯留湖北台人運送，卻遭到台方拒絕。對此，《ETtoday新聞雲》晚間向陸委會求證此說法，陸委會僅回應，「涉及雙方『正在協商』之事務，沒有評論」。

大陸官媒新華社晚間以「大陸方面建議由東航和華航共同執飛運送在湖北台胞返鄉 台灣方面：不同意」為題報導滯留武漢台人包機進展。文中指出，這些人在湖北各地居家觀察均已超過四周時間，因返台就醫用藥、上學、上班、家庭照護等急需，歸家心切。

報導提到，大陸方面因此提出由東航和華航安排6個班次執飛的建議，希望在一周內完成全部運送，並就東航與華航執飛班次分配及各班次乘客如何安排、登機前和運送中檢疫防疫事項等提出具體建議。文章強調，1148名擬運送台胞名單已提交，但台灣方面繼阻止東航運送後，也拒絕同意兩岸航空公司共同運送的安排。

▲首批武漢包機抵達台灣後，後續進度停滯。（圖／攝影中心）



記者晚間向陸委會求證新華社報導內容，僅獲得「涉及雙方『正在協商』之事務，沒有評論」的回應。儘管如此，陸委會傍晚的例行記者會上，副主委兼發言人邱垂正已就包機進度表態。

他表示，關於包機進度統一由指揮中心說明，陸委會沒有任何評論；至於兩岸一直卡在華航飛，還是東航飛的問題，未來是否改成兩邊流輪值飛來解套，還是沒有任何進度。

此外，先前武漢短暫解除封城，是否有台灣民眾順利離開當地，甚至轉往其他省市搭機返台。邱垂正則回應，陸方對相關人員進出有一定要求，必須具備前往下一個目的地的相關證明文件才能出城，不可以隨時任意離開武漢市。

他坦言，基於防疫考量，已經把滯留湖北1235人的名單交給移民署，針對滯留湖北的民眾入境多方掌握，同時要求民航局發函給各航空公司把關。

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）