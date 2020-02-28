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寧夏現伊朗傳入病例！翻譯哥踏遍上海、蘭州...當局急尋密切接觸者

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲寧夏中衛市發現一名由伊朗傳入的新冠肺炎病患。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續不斷，寧夏中衛市26日公布1名由伊朗傳入的患者，27日被證實是一名23歲的丁姓男子，於去年10月到伊朗從事翻譯工作。目前，中衛市已排查出30名密切與丁男的接觸者，且第一時間都進行隔離，同時致函上海市疾控中心、蘭州鐵路局防控辦協助核查，將目前已追蹤到189名密切接觸者人員的訊息，全部函告所在地衛生健康部門。此外，伊朗駐華大使館也證實，患者是一名中國公民。

綜合陸媒報導，丁男19日自伊朗搭機飛往莫斯科，隔日到達上海浦東國際機場，當天住在和頤和至格酒店，22日又從上海火車站乘車到蘭州，隔日晚間轉車，於24日凌晨到達中衛。下火車後，丁男被送往中衛大酒店進行集中隔離。翌日12時30分左右，中衛大酒店隔離點醫護人員監測時發現他精神狀態不佳，還有咳嗽的症狀，隨即由中衛市疾控中心安排救護車，轉至中衛市人民醫院就診。中衛市疾控中心立即採樣檢測，結果呈陽性，於26日19時20分轉入自治區第四人民醫院救治。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,伊朗。（圖／路透）

丁男主要活動軌跡如下：

2月19日下午13時30分（伊朗時間），他從伊朗機場搭乘SU513航班（座位號16B）於17時左右（莫斯科時間）到達莫斯科機場後，就在機場附近的膠囊旅館停留16小時，期間都戴著N95口罩。20日上午9時左右（莫斯科時間），丁男自莫斯科機場乘坐SU206次航班（座位號35A），於晚間23時5分（北京時間）到達上海浦東國際機場，之後乘坐出租車到達和頤和至格酒店居住（房間號3078）。

21日下午16時時左右，丁男乘電梯下樓將所寄物件交與快遞員後返回房間，期間兩人均使用一次性口罩；隔天上午9時，他搭乘網約滴滴車（滬GY0322）到達上海火車站，候車期間曾在火車站廣場手機卡代辦點辦卡，晚間就搭乘Z216次列車於23日17時20分到達蘭州火車站。據悉，丁男乘坐火車時均使用一次性口罩。

23日20時，丁男自蘭州乘坐K9664列車（座位號1車4座，實際坐在靠車廂門第3排一處6人座位處）於24日凌晨1時19分到達中衛，期間也是使用一次性口罩。

寧夏中衛市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指導部指出，要是有居民朋友曾與丁男有過密切接觸或在不同場合同行、交談、照面等，應該立即與他們聯絡，並主動配合做好居家隔離觀察或集中隔離觀察工作。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,伊朗。（圖／路透）

 

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