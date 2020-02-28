男童燒到近40度確診！北海道「單日新增15例」　日本境內感染達214人

▲日本新冠肺炎疫情，國內確診人數（不含郵輪）增加至214例。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

日本境內新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在不斷擴散，其中疫情最為嚴峻的北海道，27日共新增15例確診病例，包括未滿10歲的男童，使日本境內（含撤僑包機乘客）累計達214人感染，突破200例大關。

日本放送協會（NHK）報導，根據北海道廳與各地方政府統計，27日共新增確診15人，包括托兒所幼童和醫院護理師等；據報導，在十勝地區一所托兒所，一名男童21日從托兒所返家後發燒至將近40度，伴隨咳嗽症狀，送醫後確診感染新冠病毒，目前正在康復中。

除了上述托兒所男童外，在上川地區，也有一名未滿10歲的男童確診感染。此外，渡島地區一名40多歲護理師也確診感染；該護理師在木古内町國民健康保險醫院工作，而該院當天有一名患者因新冠肺炎病逝。

除了北海道外，包括神奈川縣、愛知縣、石川縣、岐阜縣、東京都和大阪府皆有新增確診病例，27日全日本合計共新增25例新冠肺炎確診案例。

根據統計，截至當地時間27日晚間11時，日本國內共通報919例確診病例，其中包括日本本土與中國遊客200人、郵輪乘客與船員705人，以及武漢撤僑胞機乘客14人。日本共通報8例死亡病例，其中國內感染者4人、郵輪乘客4人。

日本本土200例確診方面，分布情形為北海道54人、東京都36人、愛知縣27人、神奈川縣21人、千葉縣13人、和歌山縣13人、熊本縣5人、石川縣5人、沖繩縣3人、長野縣2人、岐阜縣2人、東京都2人、福岡縣2人、大阪府2人、栃木縣1人、埼玉縣1人、三重縣1人、奈良縣1人、德島縣1人，另外還有厚生勞動省職員與檢疫官合計8人。

日本厚生勞動省表示，截至27日共有52名患者仍在加護病房觀察，其中包括36名郵輪船員乘客，以及16名日本本土病例。另一方面，日本已經確認有37人康復出院。

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