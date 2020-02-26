快訊／東京奧運會可能取消！　國際奧委會：若新冠肺炎5月無法控制

▲日本東京奧運。（圖／路透）

記者葉國吏、張靖榕／綜合報導

新冠肺炎疫情全球延燒，美聯社報導，國際奧委會（IOC）高級成員表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制，2020年東京奧運會可能將被取消，而不是推遲或換城市舉辦。

日本放送協會（NHK）統計，25日當天新增確診11例，長野縣也出現首例確診個案，截至當天晚間，日本國內共通報862確診感染新冠病毒（包括郵輪病例）。

IOC最資深高級成員龐德（Dick Pound）自1978年就入會，比現任主席貝克（Thomas Bach）還要早13年。他25日接受《美聯社》（AP）專訪時預估，有鑑於新冠肺炎疫情迅速在日本蔓延，距離7月24日開幕的東京奧運，至少還有3個月的窗口能讓會內做決定。

「如有必須的話，你當然可以在2個月內做出決定」，龐德意指IOC可能最快5月公布舉辦、延期與否，「你要開始準備很多事。你得開始籌備周邊維安、食物、奧林匹克選手村、飯店」等。他接著說，若事情開始停滯不前，「你可能就要考慮取消了」。

若今年東京奧運決定直接取消，不延期也不改城市進行，對各國苦練許久的運動言而言，無疑會感到一定程度的受挫和沮喪。龐德鼓勵這屆共約1.1萬名的選手們繼續加緊練習，8月25日上場的帕拉林匹克運動會 （Paralympic Games），也有4400名選手，「只要你是要去東京參加奧運的（選手），現階段的所有指示都屬正常。所以繼續專注在你的運動上，還有相信IOC不會把你送進一個疫情大流行的地方。」