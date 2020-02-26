打麻將被遊街、沒戴口罩被綑綁！　陸公安部：整改粗暴執法

▲大陸公安部副部長杜航偉表示，將嚴格改整粗暴執法。（圖／翻攝自人民視頻）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全球各地將強執行防疫措施。不過，大陸近日卻傳出許多粗暴手段來防止疫情擴散；其中，河南省濮陽市一名男子因沒戴口罩，被綁在柱子上，甚至在重慶也有類似事件發生，有人因為聚集打麻將而被遊街示眾。對此，大陸公安部表示，確實有此事，日後將嚴格整改粗暴執法。

據《新京報》報導，一段影片日前在微博被瘋傳，一名沒戴口罩的男子13日被綁在柱子上，正在被防疫人員狠狠訓斥。事件曝光後，引發網友批評。對此，濮陽市委宣傳部17日表示，因為該名男子多次不戴口罩，防疫人員為了嚇唬他，才把人綁在柱上，目前已對該名工作人員批評教育，並責令進行檢討。

▲大陸河南省近日傳出，有男子因沒戴口罩，被防疫人員綁在柱子上。（圖／翻攝自新京報我們視頻）

由於近來有些地區頻傳粗暴執法的事件，大陸國務院聯防聯控機制今（26）日上午舉行新聞發布會，大陸公安部副部長杜航偉坦言，這個問題確實存在，面對突如其來的疫情，一些地方為了及時阻斷疫情傳播，採取了一些嚴格的管理措施。

杜航偉表示，雖然這些措施是很有效的，但也出現了一些現象，特別是一些群眾出不了門、下不了樓，產生焦躁、焦慮和恐慌情緒，對這些嚴格的管理不理解、不配合等等。他強調，針對這些情況，公安部及時下發了文件，要求整改，希望能防止類似的情況再次發生。

另外，公安部提到，日後將指導各地公安機關，按照中央政法委即將出台的《復工復產意見》的要求，在保障疫情防控和復工復產當中，多一些柔性執法，盡量化解矛盾；在執法辦案當中，要準確把握法律界限，依法使用查封扣押凍結等偵查措施，堅決防止因執法不規範和執法不作為而影響企業復工復產和正常經營。

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