4則超暖故事！李艷秋哭了　「看不見的是病毒，看得見的是人性」

▲血友病童回家，母子返台畫面直擊。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，民眾人人自危，但也有很多溫馨的故事。資深媒體人李艷秋在臉書分享4則故事表示，「看不見的是病毒，看得見的是人性」，此刻，需要人性的善美捨光，帶領大家脫離傷心驚恐與絕望。

李艷秋提到，一位拄著拐杖的阿公，站在口罩已售完的藥局前，沒有戴口罩的臉上滿是懊惱，一位年輕的女孩拿出皮包裡剛買的口罩遞給阿公，彷彿可以看到阿公驚喜的表情，以及女孩露在口罩外那一雙亮亮彎彎的眼睛，多美好的一刻，有沒有「口罩之亂」，也不用計較了。

日本在援助武漢醫療器材的箱子上寫著「山川異域，風月同天」，在捐給醫護人員防護衣的箱子上寫著「豈曰無衣，與子同裳」。李艷秋說，她噙著淚看完這則報導，為這樣的大愛和細緻的文化表現喝采，「日本是不是舔共？有沒有防疫不力？需要在乎嗎？」

▲日本物資抵武漢，包裝寫著「山川異域，風月同天」，意旨不同國家，但大家都在同一片天空下生活。（圖／翻攝微博）

對於為血友病童千里送藥的故事，李艷秋說，海基會、華信航空、台商系統無時差接力，鐵路、飛機、汽車在兩岸銜接，高雄、台北、鄭州、湖北四地奔波千里，為孩子送上救命的藥，「這幾天只要想起這個故事，就不由自主地微笑起來」、「孩子的媽有沒有謝政府？孩子是不是台灣人？回台灣有沒有陰謀內幕？」

李艷秋再提第4個故事，7名自願留下的武漢咖啡師，每天做500杯咖啡給第一線的醫護人員，現在已提供上萬杯，只為了那熱燙的香味，能讓精疲力竭的醫護，多可愛的年輕人，多麼值得珍惜的善根。

▲武漢一家咖啡店免費為醫院送咖啡。（圖／翻攝自每日經濟新聞，下同）

▲店內一角堆放著這段時間消耗的原料瓶。

▲小夥伴們每天都會在咖啡杯上手寫祝福語。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

最後，李艷秋說，感謝故事中的人物，在災難中用柔軟的力，讓我們的心變得堅強，一個小小的善念，小小的善舉，不論難易大小，只要想做，就可以辦到，「在病毒肆虐中，吸收正能量是最有效的免疫力。祝福大家平安」