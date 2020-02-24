自備塑膠椅！阿嬤每天「坐鎮超商」買酒精　他3天觀察排隊陣容...傻眼了

▲台糖公司產製的75%平價防疫酒精，已於19日在全家開賣。（圖／記者邱顯燁攝）

網搜小組／周亭瑋報導

在新冠肺炎持續肆虐下，酒精成為搶購夯品。一名網友最近到全家買早餐時，都會看到同一位阿嬤自備塑膠椅，坐在櫃台旁排酒精，連續幾天下來，他更發現，排隊陣容都是長輩，且重複率極高，讓他不禁想吐槽，「老人每天買酒精要幹嘛？」

台糖推出75%平價防疫酒精後，本月19日上午，已於全家超商正式開賣。一名網友就在PTT發文提到，這幾天固定會看到一個阿嬤，搬了塑膠椅坐在櫃檯旁邊，「第一天不知道她是幹嘛的，之後才知道，她是在排酒精的，我連續三天都在全家買早餐，也每天能看到她在第一個。」

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他接著說，全家一天就只有6瓶酒精，每天都是一早就有人在排隊；重點是，這幾天看下來排隊陣容重複度很高，幾乎都是差不多的人在排隊，「對了...這間全家旁邊剛好就是健保藥局，所以有些人排完酒精，就會直接轉戰旁邊藥局買口罩。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮攝）

無言的是，他看到隊伍中有位阿伯，邊排隊邊挖鼻孔，甚至挖完再將手放進嘴裡含，此舉讓她忍不住吐槽，「你這樣買再多酒精都沒有用阿？這個衛生習慣，我真的呵呵呵。」

對此，鄉民紛紛回應，「他們已經排成興趣了」、「前後還因為每天見可以聊天」、「老人排隊買口罩買酒精，順便群聚一下」、「沒事做排身體健康的，跟酒精和口罩沒啥關係」、「幫兒女買啊，若孫子大了還要幫孫子買」、「吃飽太閒沒事做，就跟醫院看病一樣」、「心安啊...你不懂吧」、「享受道具欄打滿999的感覺」。

另外，醫師提醒民眾，盡量以「濕洗手」來代替乾洗手或酒精消毒，尤其是手部皮膚敏感及容易有手部濕疹的病人，後兩者容易造成皮膚表面皮脂的缺失，與角質層的破壞，也就是所謂的「富貴手」。

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