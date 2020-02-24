藥局0排隊！士林哥順路買2個「是神明口罩」超意外　網羨慕炸：有戴有保佑

▲口罩上有許多Q版神明的圖案。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

自從口罩實名制上路後，各地健保藥局出現排隊人龍已非稀奇事，而不同樣式的口罩，也經常掀起討論。台北一名網友昨日路過藥局時，發現完全不用排隊，所以輕輕鬆鬆買到兩個口罩，後來看見上面的花色，更不禁會心一笑。

網友向《ETtoday新聞雲》記者提到，他家住在士林區，昨天下午4點左右，他經過住家附近的藥局時，不僅未見等待購買的隊伍，重點是口罩尚未發完、還有剩的樣子，於是順便買了兩個回家。

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後來，他打開包裝，發現口罩上面印有Q版神明的圖案，模樣十分可愛，但他也不禁笑虧，「怎麼還有空去列印啦，我應該不是換到兒童口罩吧？」

▲示意圖，與本文無關。口罩實名制後，藥局不難看見排隊人馬。（圖／記者林育綾攝）

他在網上po文分享，引起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「神明加持保佑啊」、「好口愛，超想要這種」、「有戴有保佑」、「隱藏神明加持版耶」、「好可愛喔！我一定捨不得用，可以跟你換嗎」、「可愛欸~還有眾神明護佑」、「可愛多了，我上次拿到斑馬紋的，臉整個囧掉」。

另外，不少人也發現同樣情況，直呼「我是看沒有排隊才進去買的，昨天去買的時候，還有很多口罩」、「我前兩天去藥局也不用排」、「沒有排隊過+1，覺得口罩地圖很好用」、「昨天經過也不用排，藥局還用大聲公說口罩還有，無限重複」。

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