旅客剩2成！日湧200件退費申訴⋯消費者、旅行業「陷入緊繃關係」

▲往年春季是國人赴日賞櫻的旺季。（圖／Airbnb提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，旅行業者大受影響，桃機班機數量僅剩29％、旅客人數剩21％。國人最愛旅遊的日本、韓國疫情險峻，旅遊建議分別已被列為第二級、第三級，旅行社可在扣除必要費用後依規定退費。業者指出，也因此業者與消費者的關係變得非常緊張，爭議不斷。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，受疫情影響，桃機航班運量從約13.8萬降至4.1萬，運量僅剩29％，其中出、入境旅客均從約7萬人降至1.5萬，旅客數僅剩21％。

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▲桃機運量走勢圖。（圖／黃正聰提供）

台北城市科技大學觀光事業系助理教授、創新旅行社董事長李奇嶽表示，台灣一年出國人次1500萬之中，赴大陸港澳地區加上日本、韓國，占比大約七成以上，旅行產業受到嚴重打擊，旅行業今年上半年預計營收損失破千億。

旅行業品質保障協會最近的旅客申訴案件量，每日多達上百件，最高一天超過200件申訴案，都是因為疫情影響，行前取消衍生的爭議，粗估到今年上半年，有行前取消爭議的消費金額至少超過百億，目前的癥結點在於「旅遊契約中扣除必要費用」的部分。

李奇嶽指出，第一級注意地區如泰國，行前解約須依照退費時間按比例退費；第二級如新加坡、日本，在扣除必要費用與5％旅費後，其餘須退還消費者；第三級如陸港澳、韓國，旅行社扣除必要費用後就須全額退款。

▲南韓疫情險峻。（圖／路透）

不過許多消費者對於「必要費用」並不清楚，李奇嶽表示，旅遊供應鏈中如航空公司、船舶、國外飯店等，如不願意退款，旅行社只好將此納入必要費用中，並向旅客索取，導致旅客無法諒解，旅行社成為了面對客訴的第一線處理者，雙方關係陷入前所未有的緊繃。

李奇嶽表示，旅遊供應鏈中，最大宗的金額在航空公司，其中台人出國旅遊，三家國籍航空華航、長榮、虎航，就佔了七成的市場，光是機票的取消，消費者的損失少則數千，多則數萬，但國籍航空目前在新加坡、泰國、日本、韓國航線上，卻依然是依規定扣款，導致消費爭議產生。