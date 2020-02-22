擊敗娃娃機店！藥師自嘲「藥局將成為硬幣界霸主」　被笑問1句秒心酸

▲藥師推測，這袋大概1萬多。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

自從口罩實名制開跑後，各地健保藥局忙翻天，還得面對部分不講理的奧客。一名藥師就自嘲，藥局即將成為硬幣界的霸主，還有同行赴郵局存錢時，被誤會是娃娃機業者，讓他們哭笑不得。

藥師在爆怨公社提到，「藥局即將成為超越夾娃娃機店的硬幣界霸主！10幾天來，現在全台灣藥局內硬幣如果都不存（換），應該是上億了，再繼續下去，說不定國內10元硬幣會開始稀缺。」

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他表示，最喜歡看到拿1000元的客人，換回99個10元硬幣的表情；另外，還有同行透露，有郵局人員看到一大袋硬幣，忍不住好奇問說，「機檯擺哪生意怎麼這麼好？」

▲口罩實名制讓藥局藥師工作量倍增。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

最後，藥師也不忘抱怨，這些零錢都要自己分類整理好，不然銀行不給換。對此，網友們紛紛打油打氣，直呼辛苦了，還有不少人回應，「好想跟你換，做生意超需要」、「便當店需要零錢」、「拿到附近的7-11或是小吃攤，他們搞不好很需要零錢」、「扛這一袋去銀行很重欸，辛苦你們了，感恩感恩」。

另外，藥師公會指出，許多基層藥局近來反應吃不消，自口罩實名制上路後，藥師每天得花1-1.5小時包口罩，若是一邊執業一邊包，甚至要耗上3-4小時，有些藥局為了盡快處理，不得已拉下鐵門專心包裝，還有藥師下班後，特地留下處理到深夜11、12點。

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