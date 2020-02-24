影／大甲媽遶境「信徒共食+同車同住」...網急喊母湯　內行曝2情景更驚悚！

▲各界擔憂遶境活動可能成為防疫破口。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

大甲媽9天8夜遶境將於3月19日起駕展開，面對新冠肺炎疫情持續升溫，各界議論四起，紛紛盼取消活動，就有內行人透露，遶境過程中會出現的情景，而這些行為無疑使感染風險飆升；更駭人的是，若有信眾染病不隔離，反去求媽祖治病，情況可能會一發不可收拾。

眼看這場動輒上百萬人的國際級活動，有很大機率如期舉行，掀起廣大民眾譁然；然而，對於燈會的反彈卻相對小很多，這讓網友不禁疑惑，兩者同為聚集大批人潮，究竟差別在哪？

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他在PTT提到，「這禮拜去看燈會主燈區的人群密集度只有爆炸，人體輸送帶模式移動，戴口罩的人數比例大概頂多五成吧，再看那一排流動廁所的人潮進出開關門，這些大規模密集性的接觸，真要群聚感染...燈會活動已經來一波了，結果看好像也沒這次遶境引起那麼大的恐慌。」

▲大甲媽祖遶境陣頭表演。（示意圖／ETtoday資料照）

網友直言，事實上政府不規範，這種大規模的地區活動還是會陸續舉辦，「只能說多做好防護，戴口罩、勤洗手，比較實在一點，大方向的政策還是只能跟政府走吧！」

一席話，釣出不少鄉民點出關鍵問題，包括密閉空間活動、共食、同車同住等，「媽祖趬境不是單純的開放空間遊行」、「遊行要同車+同桌用餐+同住；燈會不用」、「燈會有共食，搭遊覽車，睡大通鋪嗎」、「遶境的問題是食物。路邊一堆善心人士自願提供食物，問題有些就做好放桌上，食物要被污染根本很簡單」。

▲遶境活動總吸引許多信徒參加。（示意圖／ETtoday資料照）

另外，還有人提出更可怕的狀況，「台灣一定有人出現明顯症狀，不想去就醫，怕確診被隔離或全家被歧視，而跑去遶境求媽祖治病」、「遶境一熱你看還有幾個會戴口罩，若對宗教狂熱，還會自以為有媽祖護體，然後完全不防範，生病自以為微感冒的，更是要來求媽祖庇佑」。

日前，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，現在台灣有社區感染的機率還是低，所以目前沒有禁止大型集會，但有對外公告辦理大型集會的指引，希望主辦方給予參與者適當的注意與協助。不過，指揮官陳時中則語帶保留，強調會根據狀況隨時來做調整。

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