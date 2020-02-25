大甲媽將如期遶境　洪慈庸呼籲信眾：線上app參與或向媽祖請假

▲洪慈庸呼籲信眾，防疫期間改線上參與或是向媽祖請假。（圖／洪慈庸臉書）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情未見緩和，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤已表達除非「封城」，否則如期遶境，還請大家相信蔡政府的防疫措施，前立委洪慈庸在臉書上表示，遶境不只是3月盛會，更是為了祈求一切平安，因此她呼籲信眾可以透過下載大甲媽祖APP，線上跟著媽祖去遶境，不然也可以提前去廟裡向媽祖請假。

南韓新天地教會發生的新冠肺炎群聚感染後，使得大甲媽遶境活動陷入續辦、停辦的爭議，不過，目前為止，鎮瀾宮已表達續辦立場，並且會要求若有感冒的信徒不用參加，參加者也要做好衛生管控，廟方工作人員也會每天量體溫、工作車消毒等防疫工作。

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洪慈庸在臉書發文表示，大甲媽遶境在即，然而碰上防疫期間，她想邀請大家響應改以「線上參與」，下載大甲媽祖APP，或向媽祖娘娘預先「請假」，3月瘋媽祖一直都不只是盛會而已，初衷是為了祈求一切平安、風調雨順，防疫期間，她相信媽祖娘娘能體諒廣大善信，為團結防疫，避免前往人潮聚集處，也避免旅行期間包車通舖的風險。

她還說，以往就有許多信眾因為工作或各種因素，向天上聖母提出請假的需求，因此信眾可到家中附近天后宮或媽祖廟告假，心誠則靈，大家共同為台灣祈福。

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