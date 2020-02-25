新冠肺炎釀血荒　柯文哲挺內科千人捐血：拜託大家上車捐血

▲柯文哲參加第二屆內科千人捐血活動。（圖／北市府提供）



記者楊亞璇／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全台血庫告急，台北內湖科技園區發展協會25日發起「第二屆內科千人捐血活動」，台北市長柯文哲現身支持，拜託大家上車捐血，不要直接落跑，希望不僅是企業支持，企業員工也要幫忙捐一點血。

柯文哲說，今年因為有武漢肺炎，不僅產業受到影響，連捐血都受到影響，最近聽說開始血荒，血庫存量不夠，希望不只企業，更重要的是企業裡面的員工要帶來捐血，讓血荒解除一部分。

柯文哲指出，「很多人問我這個疫情什麼時候結束，我的答案是這個疫情還沒開始，我覺得還會拖很久」，也因為這樣，北市有提供減租、延稅、優息、振興方案，都一直在動態調整。

柯文哲強調，北市有IPO投資台北辦公室，從3月1日開始會變成，因應武漢肺炎紓困方案的單一窗口，來解決企業的問題。

台北捐血中心總計出動捐血車18車次，預計將募得1,800袋熱血。捐血中心提醒，除大陸、香港、澳門列為三級警告旅遊區外，新增新加坡為二級警示旅遊區；為考量用血安全，暫緩捐血管制的範圍也調整為大陸地區全境、香港、澳門地區以及新加坡；自即日起，凡近期曾到訪中、港、澳以及新加坡的民眾，需於離開該地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。

另外，如有曾被確診感染新型冠狀病毒治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，亦暫緩捐血28天。

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