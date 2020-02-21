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藥局限購1瓶！180元買酒精...回家一噴「味道像米酒」　她苦笑：484被盤了

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流鼻涕,打噴嚏,過敏。（圖／曹悅華提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／曹悅華提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫備品也炙手可熱。一名女網友兩周前，到附近藥局買口罩，順便買了一瓶酒精，結果不僅金額讓她傻了眼，回家試用後更吐槽，超像紅標米酒的味道！

女網友在爆怨公社發文提到，兩個禮拜前，她前往家裡附近的藥局買口罩，在排隊過程中聽到店員說，「今天可以買酒精喔，一人限購一瓶」，於是她毫不猶豫就加購了一瓶；然而結帳時「一瓶180元」的金額，瞬間讓她倒抽一口氣，但最後還是咬牙默默接受了。

請繼續往下閱讀...

回家後，她看包裝覺得有點奇怪，「殊不知噴出來根本就是紅標米酒的味道，講難聽一點是很臭很臭的發酵味，而且是高壓瓶裝的，也無法分裝，噴出來的液體還很冰，說真的是不是被敲盤子啊？」

▲限購1瓶！180元買酒精...回家一噴「味道像米酒」　她苦笑：484被盤了。（圖／翻攝自爆怨公社））

▲原po吐槽，氣味很難聞。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，不少也買過酒精噴霧罐的網友表示，「這種的臭臭的」、「我這賣220，還一堆人搶」、「我們公司也是用這款的，一瓶120元」、「我用的感覺是，說不上臭不臭，但味道就跟我在醫院用的酒精味道不一樣」、「我不愛這個，味道不喜歡」、「這個是噴器具的不能噴手哦，因為我們店也有，都要一直交代客人，這種不是拿來噴手用的」。

同時，許多人紛紛回應，「我今天買的一瓶40元欸，而且上面也有標註是消毒用的75%」、「180被坑了啦」、「我都沒這困擾，因為根本不去排隊」、「那時候我男友買160，也是大罐分裝的，隔天我就叫他拿去退了」、「至今戰績，一瓶酒精也沒買到，被搶購一空」。

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