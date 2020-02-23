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好好宅隔離！竹市府幫送餐、倒垃圾　還有14天免費影音看到飽

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▲iPad，筆電，網路，上網，購物，投保。（圖／pixabay）

▲新竹市政府與LINE Taiwan合作，將提供14天免費影音服務，讓居家檢疫與居家隔離者在家期間享受音樂串流與影劇服務。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市林智堅市長23日舉行跨局處會議，宣布成立「居家關懷中心」跨局處小組，全面照顧居家檢疫與隔離者，提供防疫物品、專人送餐、垃圾清運、通訊診療、心理諮商、線上影音平台、居家關懷包等七大服務，市府表示，24日將針對居家檢疫者分批發放居家關懷包，內容包括糧食物資、口罩、LINE Taiwan提供的TV和MUSIC 影音娛樂平台帳號、心理諮商專線，陪伴市民度過檢疫期間。

▲竹市府幫居家隔離送餐、倒垃圾　還有14天免費影音看到飽。（圖／新竹市政府提供）

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▲新竹市發送居家關懷包，提供送餐、通訊診療等七大服務。（圖／新竹市政府提供，下同）

林智堅市長今日宣布成立「居家關懷中心」，責成沈慧虹副市長擔任召集人，由衛生局、社會處、警察局、民政處、環保局、消防局跨局處組成，全面照顧居家檢疫與隔離者。

「市府用心，市民放心！」林智堅市長強調，防疫視同作戰，秉持料敵從寬，禦敵從嚴的精神，市府超前佈署，妥善照顧每位居家檢疫與隔離者，要給予居家檢疫者最大生活與心理支持，做到防疫滴水不漏。

▲竹市府幫居家隔離送餐、倒垃圾　還有14天免費影音看到飽。（圖／新竹市政府提供）

▲市府針對居家檢疫者發放「居家關懷包」，提供口罩、體溫計、消毒液、垃圾袋等用品，並提供泡麵、零食，關懷包內也有心理諮商專線。

林智堅市長表示，防疫期間應照顧居家檢疫者與隔離者的生活需求，即日起若居家檢疫者與隔離者有送餐需求，市府將協助專人送餐，此外，24日將針對居家檢疫者發放「居家關懷包」，提供口罩、體溫計、消毒液、垃圾袋等用品，並提供泡麵、零食，關懷包內也有心理諮商專線，與LINE TV和LINE MUSIC影音娛樂平台帳號，陪伴市民安心度過14天檢疫與隔離期。

▲竹市府幫居家隔離送餐、倒垃圾　還有14天免費影音看到飽。（圖／新竹市政府提供）

▲防疫期間應照顧居家檢疫者與隔離者的生活需求，即日起若居家檢疫者與隔離者有送餐需求，市府將協助專人送餐。

市府表示，「居家關懷中心」由跨局處組成分工，民政處透過三層複查機制，確認落實居家檢疫工作，衛生局表示，若居家檢疫者有就診需求，將提供通訊診療服務，若有出現發燒、呼吸道症狀，協助專車派送至醫院，也提供心理諮商專線；環保局協助家戶垃圾清運，以及環境周邊清潔消毒。

此外，市府也與LINE Taiwan合作，將提供14天免費影音服務，讓居家檢疫與居家隔離者在家期間享受音樂串流與影劇服務。市府表示，關懷中心服務自今日開始，周一至周五早上九點到下午五點，如有疑問，可電洽關懷中心專線詢問，新竹市境內直撥1999，或撥專線03-5266016、03-5216121轉分機304、502。

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