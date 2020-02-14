約女網友「順利達陣」　事後傻問「一句話」…他1秒變被告

▲古男因為一句「還是你覺得當作一夜情就好？」，讓對方氣得告上法院。（示意圖／PAKUTASO）

記者陳凱力／新竹報導

一名剛假釋出獄的古姓男子與女網友聊天聊到「擦槍走火」，事後2人討論是不是要進一步交往時，古男卻因一句「是否當作一夜情」遭到對方提告。檢警調查後發現，女網友與一般性侵後反應不同，且2人也的確討論是否交往，認定2人發生性關係時為合意，新竹地檢署對古男做出不起訴處分。

23歲古男2019年間於網路結識女網友小莉(化名)，2人相約到小莉家見面聊天，並發生關係床戰到將近天亮，之後2人在透過網路討論交往一事，沒想到古男一句「還是你覺得當作一夜情就好？」，讓小莉氣得告上法院，控告對方強制性交。

遭到傳喚的古男大喊冤枉，他供稱當時發生性關係是你情我願、自然發生的，並未違反對方意願。

小莉證稱，當時自己躺在床上，而古男在一旁滑手機，沒想到古男越來越靠近並開口求歡，對方不斷親吻她，哄說因為剛假釋出來，很久沒有碰女人，她雖拒絕，但仍不敵對方力大硬上，因為擔心吵到家人，所以才沒有大聲呼救，隔天早上古男叫她起床上班後才離開。

檢警認為，若依常情判斷，被害女抗拒動靜應該是越大越好，才能向身邊人呼救幫忙，但小莉不但未呼救，還在與古男發生關係後與對方同床睡覺，直到古男「叫她起床才去上班」，事後反應明顯與一般性侵被害人不同。

檢警調查2人事發後的對話發現，古男在離開小莉家後傳訊「我到家了」、小莉：「好啦，我起床了不睡了」、古男：「為何，幹嘛不睡一下」，小莉「要上班」，其中還論及是否交往，小莉：「你給我時間想想，可以嗎，晚上答覆你」、古男：「好吧」、小莉：「你別想太多」、古男：「還是你覺得當作一夜情就好」、小華：「傻眼，啊如果有了？你跟我說怎麼辦」。

小莉前男友證稱，古男曾主動打電話炫耀「有睡到小莉」，前男友說，當時古男說騎機車載小莉回家遇到下雨，因此上樓借吹風機吹乾衣服，沒想到意外「達陣成功」。

由於小莉前男友仍有意復合，對於2人發生性關係一事感到不快，雖古男仍在假釋期間，但相關證人證詞均對古男有利，因此檢方綜合相關證據及證詞，認定古男證詞可採，認為其犯罪嫌疑不足，做出不起訴處分。

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