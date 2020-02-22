竹東不可思議！鎮長賄選下台　補選結果出爐：他老婆第一高票



▲張順朋(右)順利當選竹東鎮長。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹東鎮長補選2月22日投票已於傍晚順利開票結束，由前鎮長羅吉祥之妻、現任代理鎮長張順朋順利當選，本次選舉投票人數約7萬6千人，投票率為32.74，張順朋以接近8963票的得票數獲得當選，稍早，她也在縣長楊文科、丈夫羅吉祥的陪同之下對支持者發表感謝。

▲張順朋順利獲得張選。

本次竹東鎮長補選符合資格的投票數為7萬6千多人，全竹東鎮共設置77個投開票所，前竹東鎮長羅吉祥因賄選案遭新竹地方法院判有罪，羅於2019年年底發表請辭，隨後縣長楊文科則指派羅吉祥的妻子張順朋任代理鎮長一職。

雖張順朋代理的消息引起網友的反彈，不過卻未影響到選舉結果，不到3個月的代理，依然讓她拿下冠軍寶座。此次補選共4人參選，其中陳昌平拿下6854票、郭遠彰6311票、林子承2882票。

▲張順朋在丈夫羅吉祥(左)、縣長楊文科(中)的陪同下向支持者感謝。

張順朋稍早也在丈夫羅吉祥、縣長楊文科的陪同下感謝支持者，她說，感謝一路給她加油打氣的朋友，她將持續向縣府爭取資源並配合其建設竹東的政策，讓竹東可以讓更多的年輕家庭願意入住置產，增加課後輔導資源，小朋友有公園，遊樂場可以盡情遊玩，長輩們可以無憂無慮，民眾洽公方便，外地遊客願意來到竹東漫遊，來消費增進在地店家的收入。

竹東要發展、建設、福利，需要一步步落實，更需要各方單位能夠理性、客觀、沒有私心、不厭其煩地溝通協調、大家共同努力，才能完成，她也將秉持著這次選舉的理念精神，以智慧、溫柔、堅毅地態度實踐它，不辜負鄉親的期待與託付。

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