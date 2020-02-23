獨／750片待用口罩騎樓免費自取！高雄暖心闆娘：相信人性...給需要的人　

記者吳奕靖／高雄報導

面臨新冠肺炎威脅，目前市面上是一罩難求，不過在高雄市卻有一家深夜店家的老闆娘大方拿出庫存的750個口罩，包含大人跟小孩都有，就放在自家騎樓讓有需要的人自取，就算是白天也是擺著，記者詢問不怕全部被偷走嗎？老闆娘笑笑回答：「舉頭三尺有神明，我相信人性」。

▲高雄鼓山一間深夜店家提供500個免費口罩，就擺在騎樓提供有需要的人自取 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者實地走訪店家，就看到店家大門的右手邊掛了2個袋子，裡頭放了不少口罩，而且還分成大人跟小孩，大人是黑色口罩還有用塑膠袋套起來，小孩的是有花紋圖樣，同時店家也在口罩旁邊貼出公告：「大人500個，小孩250個，有需要免費索取」，但是也不忘提醒是留給有需要的人，同時呼籲濕洗手比乾洗手更要殺菌功能。

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▲高雄鼓山一間深夜店家還不忘貼出公告，提醒「有需要」可自取 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山一間深夜店家提供500個免費口罩，就擺在騎樓提供有需要的人自取 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來這一家是位在高雄市鼓山區一家專賣深夜場的肉蛋吐司店家，老闆娘小敏表示這些愛心待用口罩都是自己的庫存，因為做餐飲生意的，為了衛生問題，平常煮食就會戴口罩，所以平常就買很多，現在看到大家需要口罩，就想出一份自己的力氣幫助有需要的人，而且有些做深夜的朋友，平常也沒辦法早起到藥局領口罩，所以她拿出自己庫存的750個口罩提供給大家，同時每一個口罩都是自己花時間包裝的，還不忘要戴手套跟噴酒精之後再分裝，可見老闆娘真的很用心。

記者追問擺在路邊，不怕被「有心人」偷走嗎？小敏笑著說：「如果有人要偷就是良心問題了，如果要拿去賣，我跟你說舉頭三尺有神明，我是相信這一點，如果我們是發自於好心，那有人要這樣做，我只好限量放了，不會一次放太多，或是請旁邊的店家在白天的時候幫忙」。

▲店家老闆娘小敏就表示自己是做餐飲的，所以之前就會買口罩，500個免費口罩是自己的庫存。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆娘還很貼心分裝，把每個口罩都用塑膠袋包起來。（圖／記者吳奕靖攝）