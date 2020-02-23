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媽怕傳染家人「離家出走」　失蹤10天後「遺體卡在水閘下」

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▲▼媽怕傳染家人「離家出走」　失蹤10天後「遺體卡在水閘下」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲家屬張貼尋人啟事。（圖／紅星新聞，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川德陽市一名婦人因擔心自己可能染病，會傳染家人，10多天前離家出走，一直沒有音訊。當地消防隊22日在河中發現婦人的遺體，卡在水閘門下方，初步判斷為溺斃，疑似是跳河輕生。

根據《紅星新聞》報導，走失的婦人今年58歲，於12日凌晨3點離家出走，之後就沒有消息。婦人的丈夫唐先生表示，他們夫妻在北光市場經營雜貨店，妻子2月初聽鄰居說「有確診病患在發病前來過市場」，就一直擔心自己被感染，也擔心會害全家人感並，「大家都一直開解他，也帶她到醫院檢查，結果是身體一切正常。」

▲▼媽怕傳染家人「離家出走」　失蹤10天後「遺體卡在水閘下」。（圖／翻攝紅星新聞）

婦人並沒有因為檢查結果正常就安心下來，反而在隔天凌晨離家出走，走之前只留下一句「睡不著，悶得慌，想出去走走，20分鐘就回來。」唐先生提到，他原本心裡想，妻子獨自出門走走，心情可能會好一點，就沒有多想，但一直到天亮，人都沒回來，才感覺不對勁，「我先出門找，但都找不到人，只好報警求助，並四處張貼尋人啟事。」

當地的救援隊看見尋人啟事後，也主動聯絡了家屬，表示願意提供協助，並從街道的監視畫面中發現，婦人曾經走上綿遠河上的「黃河路大橋」，但卻沒有通過大橋的身影。

救援隊也實際到橋上觀察，發現婦人曾經停留的位置旁，橋上石頭欄杆表面的灰塵有明顯被蹭掉的痕跡，欄杆外的台階邊緣也有灰塵被踩踏的痕跡，懷疑婦人可能選擇了跳河輕生。

當地消防隊22日獲報後，會同警方展開打撈，並在水閘門邊發現了遺體，經過家屬確認，證實是失蹤10多天的婦人。

▲▼媽怕傳染家人「離家出走」　失蹤10天後「遺體卡在水閘下」。（圖／翻攝紅星新聞）

對此，德陽市應對新冠肺炎疫情應急指揮部心理干預工作組專家組組長劉平表示，婦人的案例就是一種「疑病狀態」，從擔心被傳染，到懷疑自己有病，再到心理確認自己有病，其實就是疑病妄想，「疫情開始以來出現了一些應激反應，有極少數人存在疑病狀態。」

劉平指出，婦人堅信自己感染了新冠肺炎，甚至就診，即使醫生和醫學檢查認為她沒有感染，也堅信自己感染，怕去面對身邊的人，對生活絕望，「如果是這樣的情況，建議患者和家人認真對待，最好及時到醫院心理科精神科尋求專業幫助，避免長期精神緊張引發不理性行為。」

劉平還建議，要正確認識新冠肺炎，防護做到位，不要過度心理恐懼，對容易被「暗示」的人，要進行「反暗示」，不讓他們看太多負面的東西，多看一些「治癒出院」之類正面的東西，然後家人可以協助轉移注意力，鼓勵積極投身於生活、學習，如果多次檢查還是自認有病，那就應該及時就醫，找心理醫生，進行藥物干預。

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