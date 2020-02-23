柯文哲遭爆防疫會議只去1次　侯友宜：新北已開14次「我是地區指揮官」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲遭議員爆料11次防疫應變會議只出席1次， 對於北市副市長黃珊珊23日受訪重申「總指揮是她」，柯文哲不是每次會議都參加，新北市長侯友宜表示，齊心做好份內的事情最重要，新北市已召開14次應變會議，「市長是新北市的地區指揮官，我一定走在最前面，給中央很多建議」

台北市議員簡舒培爆料，台北市至今開了11次防疫應變會議，柯文哲只出席1次。對此，黃珊珊23日受訪表示，北市的總指揮是她，且她會在晨會跟市長報告細節，我們是應變小組，不是應變中心，市長不是每次會議都要參加，他已經主持了2月14日的桌上演練，當時就在演練社區感染，北市一直都是超前部署的。

侯友宜23日赴新莊國小視察防疫物資，他在會後受訪時表示，防疫只有過，沒有不及，所以不管是幾級開設，對他來說永遠是一級開設，「市長是新北市的地區指揮官，我一定走在最前面，給中央很多建議」，防疫視同作戰，視同社區感染全面迎戰，才能守護402萬市民的安全。

被問到柯文哲遭爆只出席1次防疫應變會議，侯友宜則回應，防疫應變會議每個人的思維他都尊重，只要大家齊心做好份內的事情最重要。

至於新北市的防疫會議去幾次，侯友宜表示，包括今天早上，他印象14次了，但他也強調，不是開會多少的問題，是要做出來，「光市長會議14次不重要，其實小型會議每天都開，副祕、衛生局長每天早上8點一定開會，隨時掌握狀況，從春節開始我們完全不可能有休息時間」，開會次數不重要，而是如何落實執行讓第一線同仁遵照指令做到位。

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