不放棄！F-16V飛官辛柏毅失聯　6架次軍機9艦艇持續搜救

▲F-16戰機外海失事，國軍與海巡持續聯合搜救。（圖／記者楊晨東翻攝）



記者董美琪／綜合報導

空軍第五聯隊一架F-16V（Block 20）型戰機，6日執行夜間訓練任務時，不幸於東部海域失去聯繫。目前搜救行動已進入關鍵階段，軍方與海巡單位正針對失蹤的上尉飛行官辛柏毅展開大規模搜尋，盼能盡快傳回好消息。

海空兵力不間斷搜索 鎖定豐濱外海

根據空軍司令部最新通報，搜救熱區鎖定在花蓮縣豐濱鄉東側約十浬處，這也是飛官辛柏毅疑似採取彈射跳傘的地點。今日搜救任務共調派了六架次的定翼及旋翼機由空中俯瞰偵巡；海上部分，則由兩艘海軍軍艦協同七艘海巡艦艇，於預判漂流海域進行交叉巡邏。

岸際同步地毯式盤查

除了海空支援，地面部隊亦投入大量資源。據悉，今日共計派遣183位岸巡官兵，搭乘包含輕型與中型戰術輪車共47輛，沿著花東海岸線進行地毯式的岸際觀測。軍方表示，明天的搜救強度將維持不變，僅海巡作業船隻預計會增加到九艘，務求擴大搜尋覆蓋範圍。

空軍：不放棄任何生還機會

失聯事件發生後，空軍已全面檢視相關訓練流程。目前救援的核心仍置於黃金搜救時間內，整合跨單位能量進行海面與沿岸搜索。國防部強調，全體搜救人員將持續奮戰，在尋獲飛官前絕不輕言放棄。