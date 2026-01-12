　
政治

不放棄！F-16V飛官辛柏毅失聯　6架次軍機9艦艇持續搜救

▲F-16 戰機外海失事，國軍與海巡持續聯合搜救。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲F-16戰機外海失事，國軍與海巡持續聯合搜救。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者董美琪／綜合報導

空軍第五聯隊一架F-16V（Block 20）型戰機，6日執行夜間訓練任務時，不幸於東部海域失去聯繫。目前搜救行動已進入關鍵階段，軍方與海巡單位正針對失蹤的上尉飛行官辛柏毅展開大規模搜尋，盼能盡快傳回好消息。

海空兵力不間斷搜索 鎖定豐濱外海
根據空軍司令部最新通報，搜救熱區鎖定在花蓮縣豐濱鄉東側約十浬處，這也是飛官辛柏毅疑似採取彈射跳傘的地點。今日搜救任務共調派了六架次的定翼及旋翼機由空中俯瞰偵巡；海上部分，則由兩艘海軍軍艦協同七艘海巡艦艇，於預判漂流海域進行交叉巡邏。

岸際同步地毯式盤查
除了海空支援，地面部隊亦投入大量資源。據悉，今日共計派遣183位岸巡官兵，搭乘包含輕型與中型戰術輪車共47輛，沿著花東海岸線進行地毯式的岸際觀測。軍方表示，明天的搜救強度將維持不變，僅海巡作業船隻預計會增加到九艘，務求擴大搜尋覆蓋範圍。

空軍：不放棄任何生還機會
失聯事件發生後，空軍已全面檢視相關訓練流程。目前救援的核心仍置於黃金搜救時間內，整合跨單位能量進行海面與沿岸搜索。國防部強調，全體搜救人員將持續奮戰，在尋獲飛官前絕不輕言放棄。

更多新聞
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架
快訊／性侵女兒348次被起訴　北市警家中身亡

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

空軍第五聯隊上尉辛柏毅6日晚駕駛F-16V戰機失蹤後，空軍下令執行「天安二號」特檢，暫停所有F-16V戰機演訓任務派遣，並於今（12日）恢復飛行訓練，由第五聯隊聯隊長胡中華少將帶頭復飛；空軍表示，將秉持嚴謹務實的態度，持恆落實裝備維保及提升訓練管理作為，確維空防任務遂行，守護國家安全。

F-16花蓮外海失事第7天　國軍與海巡持續搜救

不是MMC！空軍認F-16V失事前2天「EGI故障」　將列未來調查重點

快訊／發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

傳花蓮外海出現浮油？軍方：搜尋後未發現

