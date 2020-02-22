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經歷SARS風暴　員林國小校長準備1萬5千個口罩防疫

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▲員林國小為開學準備1萬5千個口罩防疫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林國小校長蕭勝斌（右）為開學準備1萬5千個口罩防疫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

高中職以下學校即將在25日開學，教育處已經將口罩、酒精及額溫槍防疫整備物資全部送到各級學校，彰化員林國小有2,100餘位師生，目前已累積15,000個口罩，經歷過SARS風暴校長蕭勝斌說，這一波新冠肺炎疫情來勢洶洶，才提前在寒假前採購6千個口罩備用，沒想到還真的用上了，也讓學生家長更安心。

▲員林國小為開學準備1萬5千個口罩防疫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林國小提早在2月5日召集教師回校大掃除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭勝斌說，以前在舊社國小擔任校長時正面臨SARS，那時候真的措手不及，連口罩也無法準備到位，讓他極為擔心；在學生放寒假前剛好大陸新冠肺炎疫情爆發，就想到校內還有9千個口罩，雖然足夠給校內2千名學生使用，但如果疫情繼續延燒，頂多夠用3個月，那3個月後學生該怎麼辦？於是決定在1月21日加碼採購6千個口罩。

▲員林國小為開學準備1萬5千個口罩防疫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林國小為開學全校大消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭勝斌表示，當然這15,000個口罩，不是全發給學生，而是用在學生有呼吸道症狀或是感冒、抬餐學生與廁所打掃等方面使用；蕭勝斌也說，學生家長一得知有疫情，校內急需酒精及消毒水擦拭及清潔，便一大桶一大桶的貼心送進校來，額溫槍目前有30隻，平均2.5個班級共用一支。

▲員林國小為開學準備1萬5千個口罩防疫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林國小連遊樂器具也消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭勝斌強調，雖然是25日開學，但學校提前於24日，邀請醫師與全校教師針對武漢肺炎疫情一起座談，更希望家長放寬心，校內防疫絕對會做到滴水不漏。

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