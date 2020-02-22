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隔離14天「安全過關」...他5天後檢測竟呈陽性！背後原因曝光

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲多地出現無症狀感染者。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在擴散，江西南昌市安義縣有一名村民，先是被隔離14天，隨後檢查身體無礙，之後又在家中隔離5天時間，沒想到在接受核酸檢測時，對新冠病毒呈陽性反應。這導致該村莊21日起全面封閉，村民及車輛未經批准均不得外出。

根據當地21日發佈的通告，東陽鎮黃城村西坑組區域全面實施封閉管理。對此，指揮部的權威人士向《紅星新聞》透露，西坑組的確出現了一個核酸檢測為陽性的無症狀病例，目前尚未確診，此人曾被隔離14天，解除隔離後，又居家隔離了5天。

一位村民則指出，那位核酸檢測為陽性的村民曾在春節前，與一家現已確診的患者吃飯，之後該村民全家被隔離了14天，解除隔離前曾做了全面的檢查，身體沒有什麼問題，隨後又在家隔離近1周，但核酸檢測卻出現陽性，目前尚未確診。

▼ 公共內容。（圖／紅星新聞）

▲▼ 通報內容。（圖／紅星新聞）

對此，樹蘭(杭州)醫院感染科副主任盛國平表示，解除隔離後核酸檢測又為陽性的原因，存在的可能性很多，部分病人的潛伏期特別長，可能比目前指南中的14天還要長，所以過了隔離期還有傳染性。

他接著指出，「核酸檢測陽性與否，與採樣有關，也和病毒複製的量有關。不同部位，不同時期，不同免疫狀態，有不同的病毒量，也就決定了核酸檢測的結果。再者，也不排除隔離期解除後，再被感染的可能。部分人也可能會隱瞞自己接觸史。」

上海交通大學附屬第一人民醫院呼吸科主任周新則認為，解除隔離後又查出陽性，這種情況確實較少見，說明個別患者本病的潛伏期較長，另外可以有無症狀的陽性者等；不過，絕大多數人潛伏期平均為5天左右，所以隔離2周是正確的，為保險起見出院或解除隔離後也要居家觀察2周。

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