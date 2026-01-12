蔣萬安推營養午餐免費挨轟買票　學者幫反擊：的確減少家長壓力

▲蔣萬安推營養午餐免費。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市蔣萬安日前拋出「教育新三箭」與「營養午餐免費」的新方案引發熱議，時代力量前立委王婉諭痛批政策買票，認為應將資源挹注於營養午餐專法制定與品質提升，而非盲目的撒幣軍備競賽。財團法人高等教育國際合作基金會執行長、台灣師大教育系教授林子斌對此表示，這樣的說法是低估台北市學生家長們的自主性，還是回到一點，在台北市高生活成本、低出生率的社會背景，台北市政府將資源直接挹注在學生身上，的確能減少家長之壓力。

透過預算自主推動教育自主

林子斌說，這幾天看到許多不同的觀點，在熱烈的討論現象背後，一方面反映出台灣社會大眾對教育的期許，但另一方面卻模糊掉針對這些教育革新方案本質的理解。因此從教育現場需求出發，回來談這些方案，應該讓教育議題回歸教育本質，從對學生學習、教師與行政工作的健康環境有所助益的觀點出發，方能有更精確與有助於改善教學現場的討論。

林子斌指出，國中小教育屬地方權責，但是中央又有國教署的督導。國教署過去對各縣市國中小教育的補助款，常被用來作為政策引導的工具，然而，許多政策很難一體適用在各縣市的教育脈絡中，因此常會有一些模糊地帶或爭議，甚至某些縣市承辦人被要求不能互相分享計畫補助比例是多少。

林子斌表示，這次當財政劃分方式改變之後，地方教育局處（如此次的台北市教育局）未來是否善用這樣的機會，讓地方的國中小教育能有更高自主性，充分發展出各縣市的教育特色？透過預算自主推動教育自主，他認為此種教育榮景是可以期待的。當然，前題是地方教育局處能知道各地方第一線教育的需求，願意規劃完整配套，善用經費來執行。而此次，台北市在經費許可下，提出教育革新作為，本就是當為之事。

扮演引領全台教育創新與革新的火車頭

林子斌說，能提出國中小「導師減授一節課」及「增加專責行政人力」是一種勇於直接回應教學現場需求的努力，展現臺北市對改善現今極度不健康之學校工作環境的初步嘗試。國際上常見各國首都因生活成本高，為留下人才而提出首都加給或各式留才配套。他知道台北市教育局曾在2025年提出以市內財源為台北市教師進行首都加給，只可惜未獲中央主管單位同意。在法規無法鬆綁的情況下，無法實質幫首都區的教師與教師兼行政加薪，轉而以減授課鐘點、提供專責行政人力的確是目前較可行的作法。

林子斌認為，其次，教學現場因為校事會議淪為浮濫針對教師投訴的平台，導致職場壓力緊繃。除提供心理諮商資源的初步解方，更期待台北市政府更有魄力，以此次新三箭的革新為起點，在未來財政自主無需受中央相關補助款影響的條件下，提出更多可行革新配套與創新作法，還給教師們一個「受尊重、安心教學」的學校工作環境。

對於國中小營養午餐免費的各種討論，林子斌說，皆有其各自觀點，但直接視為政策買票，倒認為無須如此泛「政治化」，這樣的說法是低估台北市學生家長們的自主性，台北市提出教育革新政策，其他縣市本就有自主性決定是否跟進，其他縣市之作法應非台北市決策時的核心考量。他回歸到台北市國中學生家長的身分，高度期待台北市在財政更自主的狀況下，教育局能回歸教育本質，持續提出系列性教育革新政策，扮演引領全台教育創新與革新的火車頭，提出更多接地氣的作為，改善「教師荒」、「行政大逃亡」等現象，這才是教育現場的福音。