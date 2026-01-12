　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安推營養午餐免費挨轟買票　學者幫反擊：的確減少家長壓力

▲▼ 蔣萬安出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安推營養午餐免費。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市蔣萬安日前拋出「教育新三箭」與「營養午餐免費」的新方案引發熱議，時代力量前立委王婉諭痛批政策買票，認為應將資源挹注於營養午餐專法制定與品質提升，而非盲目的撒幣軍備競賽。財團法人高等教育國際合作基金會執行長、台灣師大教育系教授林子斌對此表示，這樣的說法是低估台北市學生家長們的自主性，還是回到一點，在台北市高生活成本、低出生率的社會背景，台北市政府將資源直接挹注在學生身上，的確能減少家長之壓力。

透過預算自主推動教育自主

林子斌說，這幾天看到許多不同的觀點，在熱烈的討論現象背後，一方面反映出台灣社會大眾對教育的期許，但另一方面卻模糊掉針對這些教育革新方案本質的理解。因此從教育現場需求出發，回來談這些方案，應該讓教育議題回歸教育本質，從對學生學習、教師與行政工作的健康環境有所助益的觀點出發，方能有更精確與有助於改善教學現場的討論。

林子斌指出，國中小教育屬地方權責，但是中央又有國教署的督導。國教署過去對各縣市國中小教育的補助款，常被用來作為政策引導的工具，然而，許多政策很難一體適用在各縣市的教育脈絡中，因此常會有一些模糊地帶或爭議，甚至某些縣市承辦人被要求不能互相分享計畫補助比例是多少。

林子斌表示，這次當財政劃分方式改變之後，地方教育局處（如此次的台北市教育局）未來是否善用這樣的機會，讓地方的國中小教育能有更高自主性，充分發展出各縣市的教育特色？透過預算自主推動教育自主，他認為此種教育榮景是可以期待的。當然，前題是地方教育局處能知道各地方第一線教育的需求，願意規劃完整配套，善用經費來執行。而此次，台北市在經費許可下，提出教育革新作為，本就是當為之事。

扮演引領全台教育創新與革新的火車頭

林子斌說，能提出國中小「導師減授一節課」及「增加專責行政人力」是一種勇於直接回應教學現場需求的努力，展現臺北市對改善現今極度不健康之學校工作環境的初步嘗試。國際上常見各國首都因生活成本高，為留下人才而提出首都加給或各式留才配套。他知道台北市教育局曾在2025年提出以市內財源為台北市教師進行首都加給，只可惜未獲中央主管單位同意。在法規無法鬆綁的情況下，無法實質幫首都區的教師與教師兼行政加薪，轉而以減授課鐘點、提供專責行政人力的確是目前較可行的作法。

林子斌認為，其次，教學現場因為校事會議淪為浮濫針對教師投訴的平台，導致職場壓力緊繃。除提供心理諮商資源的初步解方，更期待台北市政府更有魄力，以此次新三箭的革新為起點，在未來財政自主無需受中央相關補助款影響的條件下，提出更多可行革新配套與創新作法，還給教師們一個「受尊重、安心教學」的學校工作環境。

對於國中小營養午餐免費的各種討論，林子斌說，皆有其各自觀點，但直接視為政策買票，倒認為無須如此泛「政治化」，這樣的說法是低估台北市學生家長們的自主性，台北市提出教育革新政策，其他縣市本就有自主性決定是否跟進，其他縣市之作法應非台北市決策時的核心考量。他回歸到台北市國中學生家長的身分，高度期待台北市在財政更自主的狀況下，教育局能回歸教育本質，持續提出系列性教育革新政策，扮演引領全台教育創新與革新的火車頭，提出更多接地氣的作為，改善「教師荒」、「行政大逃亡」等現象，這才是教育現場的福音。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅吳怡農表達意願，國民黨立委謝龍介去年就曾預言「賴清德不會打王世堅這張牌，卓榮泰會打台北市長一戰」，近日又傳出卓榮泰被點名參選。對此，媒體人黃暐瀚今（12日）列出3理由表示，眼下卓院長的「主戰場」明顯在立院，除非賴總統已不信任，或卓院長有積極意願，否則換掉院長，去選北市長，自己覺得不太可能。

新生兒數跌破歷史新低　蔡育輝：營養午餐該中央買單

新生兒數跌破歷史新低　蔡育輝：營養午餐該中央買單

不讓TPASS中斷　北北基桃決議地方籌資代墊

不讓TPASS中斷　北北基桃決議地方籌資代墊

免費的最貴！王婉諭憂營養午餐「剩三色豆」

免費的最貴！王婉諭憂營養午餐「剩三色豆」

宣示推動無菸城市　蔣：設置吸菸區或吸菸室

宣示推動無菸城市　蔣：設置吸菸區或吸菸室

關鍵字：

台北蔣萬安營養午餐教育學者

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面