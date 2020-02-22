熱炒店突「月薪變日薪」　他震驚喊苦：還有房租學費...反被店長酸自私

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎衝擊許多行業，不僅旅遊業叫苦連天，連餐飲業也相當慘澹。一名熱炒店員工今早突收到消息，這個月薪水改為日薪計算，讓他措手不及，眼看下個月還要繳學費、房租，他無奈訴說肩上重擔與苦衷，卻換來無情回應。

一名人妻在爆怨公社發文，替隊友打抱不平，老公在一間熱炒店上大夜班，沒有勞健保，結果因為最近生意不好，老闆今早突然投下震撼彈，宣布這個月改算日薪，有做才有錢拿，休假日沒有薪水。

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雖然現在大環境不好，但她認為，就算要員工共體時艱，也應協調從下個月開始實施，這樣做根本讓人來不及反應，姑且不論下個月大學開學，要繳孩子的學費，這樣一來可能連房租都成問題。

當然，老公有在公司群組反應，自己要養家糊口，對於這樣臨時的決定很為難；沒想到，換來的回應令他心寒，店長表示，「大哥你的想法太自私了，誰不用養家糊口？你只養1個，老闆要養2個兒子，現今大環境...事實就是生意很不好，只是暫時配合而已，如果大哥你認為下個月做3休1，你開銷支出不夠，老闆說你考慮看看，做到這個月底就好。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一席話，讓人妻看了也火大，直呼「老闆開5-6家卡拉OK店，生意很好的，有差要2個員工減薪嗎？」對此，一派網友認為，「一堆人體諒奧老闆，難怪台灣勞權永遠低落」、「既然到月底就去檢舉吧」、「各自有各自的立場！遇上疫情，這樣的事大家都不願意，只能說坐下來好好跟老闆協調，對彼此都好的對策吧」、「我也是同行，現在工作真的難找，真的很慘」。

不過，也友不少人站在老闆角度，直言「這次疫情中小企業真的很慘」、「你自己去創業就會懂為什麼小店難生存了」、「只能說現在員工都比老闆大了，永遠不會知道老闆的心酸，只看到好的那一面，當老闆虧損，煩惱薪水發不出去時該怎麼辦？別跟我說當不起老闆就別當的話，你行...你開看看」。

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