「新冠」衝擊鳳梨釋迦外銷！　台東提高運費補助化解危機

▲▼農民節慶祝活動及優秀農民表彰大會，請來三太子表演團體助陣，現場充滿熱鬧氣氛。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「謝謝縣長及縣府在今年鳳梨釋迦產銷危機給予大力支持與協助」，台東地區農會22日上午舉辦的農民節慶祝活動及優秀農民表彰大會，農會理事長楊招信感謝饒慶鈴縣長及縣府團隊在鳳梨釋迦外銷遇到困境時，緊急應變提高運費補助化解危機。

饒慶鈴表示，台東地區的農民，在去年拿下許多優異的成績，令人刮目相看，如：張簡裕峰農友在全國各縣市優秀的入圍者中脫穎而出，榮獲第一屆永續善農獎；易學義農友拿下全縣番荔枝優質果園的冠軍；轄區內的初鹿休閒農業區、高頂山休閒農業區是全國績優的休閒農業區；台東地區農會則是榮獲去年農金獎的營運卓越獎。

▲會中由縣長饒慶鈴親自表揚受獎優秀農民。

面對大陸新冠肺炎疫情，對鳳梨釋迦外銷造成很大衝擊，饒慶鈴說，為穩定市場、保障農民收益，2月4日即刻開會及宣布，縣府加碼每公斤3元補貼外銷運費，並爭取農委會再提高運費補貼每公斤6元，讓一公斤釋迦可以有9元的補貼，以提高貿易商出口意願，化解危機。

對於山坡地解編，饒慶鈴說，去年終於完成全縣13個鄉鎮市、5萬多筆共6千多公頃土地，從山坡地範圍解編，台東地區農會轄區內的台東市、卑南鄉、綠島鄉共有1萬6百多筆土地、將近1千6百公頃完成劃出，對台東整體建設發展、方便農民耕將大大提升。

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