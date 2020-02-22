75％防疫酒精「未滅菌」　台酒一圖回應

▲台酒販售的防疫用75％酒精。（圖／記者唐詠絮攝）



記者葉國吏／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，為配合全台防疫酒精需求，台酒宣布售價40元的300ml的75％防疫酒精銷售地點，除原本自有門市及全台六千多家健保藥局外，自24日、下週一起亦將陸續供貨至全台4大便利超商銷售，希望能讓更多民眾有酒精使用。

請繼續往下閱讀...

▲台酒公司發文解釋「未滅菌」什麼意思。（圖／翻攝自Facebook／吃喝玩樂在台酒）

不過有民眾發現，台糖販售的酒精上有標示「未滅菌」，好奇上網發問，對此台灣菸酒公司在臉書粉絲專頁「吃喝玩樂在台酒」發文，指出在台酒生產的防疫清潔用75%酒精，是針對COVID-19防疫期間使用台酒現有設備特許生產的酒精，沒有經過藥廠的滅菌製程，所以標示為未滅菌。



一般來說，75%的酒精對微生物(如細菌、病毒等)的蛋白質外殼穿透性較95%酒精佳，故一般以75%酒精溶液做為清潔使用，是否經過滅菌過程，不影響手部清潔、居家清潔等日常使用。另外也有網友補充表示，「一般75%在醫院用的酒精已經經過滅菌的可以拿來進行外科手術前的消毒，未滅菌一樣可以消毒，但是不能拿來進行侵入性治療的消毒」。