新冠肺炎衝擊！　陸專家：預估1-2月消費減少1.38兆

▲新冠肺炎爆發，大陸多地踩人員嚴控措施，街道上冷冷清清。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎自發生以來，多地採取嚴格管理，減少人員流動造成的病毒傳播風險。專家分析， 受疫情管控影響，預估今年1-2月消費減少1.38兆元人民幣（約6兆元新台幣）。據了解，雖然整體消費呈現大幅下滑趨勢，但線上教育及短影音消費力卻向上噴發，主要還是來自民眾居家隔離所致。

▲大陸清華大學國家金融研究院院長、前IMF全球副總裁朱民。（圖／翻攝新華網）

《國是直通車》微博指出，清華大學國家金融研究院院長、前IMF全球副總裁朱民22日在「五道口在線大講堂」上表示，預計1-2月休閒旅遊消費下降9026億元人民幣（約4.5兆元新台幣），餐飲業消費下降4211億元（約1.5兆元新台幣）。

▲大陸1-2月消費受新冠肺炎疫情影響預估減少1.38兆元人民幣。（圖／翻攝國是直通車微博）

受疫情影響，大陸1-2月整體消費雖普遍看壞，但也有個別產業因居家隔離而逆勢上揚。朱民提到，線上教育消費有望增加300%，線上短影音消費將上升60%。由於大陸各級學校因疫情管控延遲開學時間，改採線上教學，不少教師為讓學生更專注學習，在直播上花盡巧思，進而帶動線上教育蓬勃發展。

新冠肺炎疫情趨緩，大陸多地景區陸續開放，採限額限時方式，接受遊客參觀，可望對整體消費注入活水。朱民提到，「反彈是必然的，但我們需要一個強勁反彈，所以需要十倍努力。」