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跟團注意！日韓旅遊二級警示　觀光局：扣規費後可拿回95％旅費

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▲▼0201武漢肺炎指揮中心記者會,交通部觀光局副局長張錫聰。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲交通部觀光局副局長張錫聰。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦／台北報導

日本、韓國新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心今將日韓旅遊建議提升至「第二級警示」，旅客若至當地旅遊等需加強防護，未來將根據疫情發展，不排除做邊境管制。交通部觀光局表示，原有跟團至日韓旅遊的旅客，可主動與旅行社申請退費，但依法須補償5％旅費給旅行社，換言之可拿回95％旅費。

日本、韓國兩國疫情狀況嚴重，其中韓國近幾日確診病例不斷暴增，已成社區感染區，現已累計至346例、2死，而日本也達109例、1死。中央流行疫情指揮中心今日宣布，將日本、韓國的旅遊建議提升至第二級警示。

請繼續往下閱讀...

觀光局副局長張錫聰表示，第二級警示已有損害旅客健康之虞，跟團赴日韓的旅客可主動申請退費，不過仍需扣除必要費用，並補償5％旅費，等於旅客可拿回95％的旅費。若以日本賞櫻團3萬元試算，在旅行社尚未繳納任何規費或訂金的前提下，旅客可拿回2萬8500元。

▲▼南韓,大邱。（圖／路透）

▲南韓疫情擴散。（圖／路透）

張錫聰表示，目前日韓僅是第二級警示，並不是禁止旅行社出團至日韓，不過目前日韓正值櫻花季，受疫情衝擊，旅行社衝擊一定很大，但是當年SARS來襲也沒有全部倒光，只要撐過去，未來發展就會海闊天空，希望業者都能在這段期間內趁機調整體質，等疫情結束再一口氣把業績補回來。

張錫聰表示，來台日韓旅客也大受影響，去年兩國來台旅客數都創新高，日本約216萬、韓國約120萬人次，可說是我國東北亞主力市場，未來仍須觀察疫情狀況，若拖越久越不樂觀。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機旅運量大減。（圖／記者李毓康攝）

民航局也表示，農曆年後至今已接獲千件民眾投訴或陳情案件，最近一週平均每天逾200件，絕大多數均與退票、改票需求有關。考慮疫情尚無停息跡象，民航局已行文各航空公司，協請業者放寬退、改票規定。

民航局強調，此舉並無強迫性質，只是柔性勸導業者共體時艱，減少旅客權益所受衝擊。目前外籍航空均已表達願意配合，尚無業者拒絕。民航局下週也將邀集國籍業者繼續討論，希望協調出兼顧航空公司經營及消費者權益的方案。

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