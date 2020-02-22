首廟天壇新冠肺炎消災祈禳大法會　黃偉哲：保佑早日脫離新冠病毒疫情

▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南市中西區首廟天壇（天公廟）２月22日上午舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲擔任主祭官，率市府一級局處長到場與祭，以祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情，及祈福國泰民安。

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新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情已蔓延席捲全球，台南市政府各局處及各區公所等有關單位對於疫情發生與蔓延，非常重視，市長黃偉哲當下立即一聲令下全體市府員工總動員積極投入防疫之工作，於此同時宗教界更需發揮安定人心的力量，一起共同防疫。

黃偉哲指出，今天是抱著非常虔誠的心來參加天壇所主辦的2020新冠狀病毒消災祈禳法會，也希望說藉著這個法會能夠第一個讓市民朋友安心、讓國人安心。第二個能夠讓這這個新型冠狀病毒的疫情早日解除。尤其市府團隊以及所有市民朋友，大家都已經繃緊神經，做好防疫措施，但是俗話有一句話「要人也要神」，就是說除了人為措施該做的以外，上天的保佑也是民心所企盼的，所以藉著這個非常殊勝難得的消災祈穰法會，能夠讓民心安，讓上天神明保佑我們早日脫離冠狀病毒的疫情。非常感謝天壇以及所有參與的寺廟能夠一起齊心齊力為國家祈福，為台南市祈福，為蒼生祈福，為市民祈福，這點是市府衷心所摯盼。

據了解，台南市中西區首廟天壇（天公廟）於2月12日向廟內主祀神明「玉皇上帝」（天公）上香請示與請旨，結果共連續獲9個聖筊，並降旨同意舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，法會之設壇亦經請示玉帝旨意，同意恭請廟內神明「張天師」、「普化天尊」、「太乙真人」坐鎮，及同意由天壇廟內設立已超過百年專業之「經文社」，職司本次法會誦讚經文等科儀，誦讀「太上南斗六司延壽度人妙經」、「太上玄靈北斗本命延生真經」、「藥師琉璃光如來本願功德經」等3部經書，以祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。

法會於2月22日上午8時30分，由問神達人王崇禮博士開始鴻壇奏樂開壇，於9時請市長黃偉哲與首廟天壇董事長徐國潤一同祭拜恭讀主祭疏文，市政府各局處首長、各區區長、天壇董、監事及信徒、台南市40餘間宮廟及屏東萬巒宗天宮董事長，主委、董事、委員及各里里長、各界人士、市民及天壇經文社成員一同與祭，借此法會以擴大向玉帝祈福及共同為大台南市市民、全國人民暨全球百姓祈求全球各地新冠肺炎疫情早日消弭平息，人民生活能恢復平安與安康，並於中午12時午休（1小時限量發放）及下午4時法會結束時發放平安水及壽桃，故誠摰邀請十方市民大眾。

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