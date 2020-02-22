　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首廟天壇新冠肺炎消災祈禳大法會　黃偉哲：保佑早日脫離新冠病毒疫情

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同））

▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南市中西區首廟天壇（天公廟）２月22日上午舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲擔任主祭官，率市府一級局處長到場與祭，以祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情，及祈福國泰民安。

▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同））▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同））

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情已蔓延席捲全球，台南市政府各局處及各區公所等有關單位對於疫情發生與蔓延，非常重視，市長黃偉哲當下立即一聲令下全體市府員工總動員積極投入防疫之工作，於此同時宗教界更需發揮安定人心的力量，一起共同防疫。

▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同））▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同））

黃偉哲指出，今天是抱著非常虔誠的心來參加天壇所主辦的2020新冠狀病毒消災祈禳法會，也希望說藉著這個法會能夠第一個讓市民朋友安心、讓國人安心。第二個能夠讓這這個新型冠狀病毒的疫情早日解除。尤其市府團隊以及所有市民朋友，大家都已經繃緊神經，做好防疫措施，但是俗話有一句話「要人也要神」，就是說除了人為措施該做的以外，上天的保佑也是民心所企盼的，所以藉著這個非常殊勝難得的消災祈穰法會，能夠讓民心安，讓上天神明保佑我們早日脫離冠狀病毒的疫情。非常感謝天壇以及所有參與的寺廟能夠一起齊心齊力為國家祈福，為台南市祈福，為蒼生祈福，為市民祈福，這點是市府衷心所摯盼。

▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同））

據了解，台南市中西區首廟天壇（天公廟）於2月12日向廟內主祀神明「玉皇上帝」（天公）上香請示與請旨，結果共連續獲9個聖筊，並降旨同意舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，法會之設壇亦經請示玉帝旨意，同意恭請廟內神明「張天師」、「普化天尊」、「太乙真人」坐鎮，及同意由天壇廟內設立已超過百年專業之「經文社」，職司本次法會誦讚經文等科儀，誦讀「太上南斗六司延壽度人妙經」、「太上玄靈北斗本命延生真經」、「藥師琉璃光如來本願功德經」等3部經書，以祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。

▲台南市中西區首廟天壇（天公廟）舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」，台南市長黃偉哲親自到場擔任主祭官，祈求遏止消弭新冠肺炎之疫情及祈福國泰民安。（圖／記者林悅攝，下同））

法會於2月22日上午8時30分，由問神達人王崇禮博士開始鴻壇奏樂開壇，於9時請市長黃偉哲與首廟天壇董事長徐國潤一同祭拜恭讀主祭疏文，市政府各局處首長、各區區長、天壇董、監事及信徒、台南市40餘間宮廟及屏東萬巒宗天宮董事長，主委、董事、委員及各里里長、各界人士、市民及天壇經文社成員一同與祭，借此法會以擴大向玉帝祈福及共同為大台南市市民、全國人民暨全球百姓祈求全球各地新冠肺炎疫情早日消弭平息，人民生活能恢復平安與安康，並於中午12時午休（1小時限量發放）及下午4時法會結束時發放平安水及壽桃，故誠摰邀請十方市民大眾。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
藏身淡水失聯男「管永安」謊報地址　重罰10萬送集中檢疫所
劉真病危16天醫曝存活機率！爆家屬想轉院…冒3症狀「最短只能
浙江台商傳播新冠病毒給白牌車司機！「同住3家人無症狀」原因曝
跟團注意！日韓旅遊建議升級　觀光局：扣規費後可拿回95％旅費
2020年將出現「類肺炎全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出…10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

252人檢驗全為陰性「中部家庭群聚結案」　 網嗨：彰化過關了

仇恨言論刺激「魔性」使人妖魔化！釋昭慧：多點愛與溫暖

首廟天壇新冠肺炎消災祈禳大法會　黃偉哲：保佑早日脫離新冠病毒疫情

當年自行隔離成逃亡！他「回和平醫院抗煞」...下場卻慘爆：誰還我清白

疫情嚴重還是有人「能去日本玩嗎？」網酸：免費加14天　小確幸曝台人悲哀

穢物屍臭混霉味…「酸臭之屋」成弱勢首選！他台北街頭睡30年：這比車站好

浙江台商傳播新冠病毒給白牌車司機　「同住3家人無症狀」原因曝光

用科學規畫「旅遊禁令」　台大教授籲防疫跟著美國走：立公衛師法

南韓新冠肺炎確診346例！　指揮中心曝「旅遊建議再升級」2要件

跟團注意！日韓旅遊二級警示　觀光局：扣規費後可拿回95％旅費

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

252人檢驗全為陰性「中部家庭群聚結案」　 網嗨：彰化過關了

仇恨言論刺激「魔性」使人妖魔化！釋昭慧：多點愛與溫暖

首廟天壇新冠肺炎消災祈禳大法會　黃偉哲：保佑早日脫離新冠病毒疫情

當年自行隔離成逃亡！他「回和平醫院抗煞」...下場卻慘爆：誰還我清白

疫情嚴重還是有人「能去日本玩嗎？」網酸：免費加14天　小確幸曝台人悲哀

穢物屍臭混霉味…「酸臭之屋」成弱勢首選！他台北街頭睡30年：這比車站好

浙江台商傳播新冠病毒給白牌車司機　「同住3家人無症狀」原因曝光

用科學規畫「旅遊禁令」　台大教授籲防疫跟著美國走：立公衛師法

南韓新冠肺炎確診346例！　指揮中心曝「旅遊建議再升級」2要件

跟團注意！日韓旅遊二級警示　觀光局：扣規費後可拿回95％旅費

《菱格世代DD52》女團海選湧進千人　花招齊出拚進棚

馬自達2023年之前都不會有新車？首要目標先推全新底盤平台

LIFE・經典／全球最大3D列印建築　193坪大3周就完工

大專足聯／公開一級如期登場　護理師協助全員量體溫、酒精消毒

從不吃餅乾！80Kg高加索見漂亮短裙妹「大嘴張開」：餵我～

藏身淡水失聯男「管永安」謊報地址　重罰10萬送集中檢疫所！

252人檢驗全為陰性「中部家庭群聚結案」　 網嗨：彰化過關了

救國旅！肺炎疫情掉5成「台中半日遊只要200元」遊台中燈會、故事館

媽拿剪刀刺人　女鄰居嗆：平時沒打招呼…為什麼幫妳！她淚嘆冷血的人

56歲男乘務員確診染病！活動軌跡曝光...多次往返北京、安徽

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

病毒專家：台灣已明顯社區感染

北部女「指標確診」爆家庭傳播　專家：病毒恐突變

日韓旅遊建議　升高為第二級警示

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

鑽石公主號　母子抵台北醫院篩檢

鑽石公主號19人入院　陽性秒隔離

買到酒精分「10年好友」　對方姊：哪個牌子的？

棄台大電機！高三弟「改拚生科」他搖頭

中鋼總部餐廳出大絕　設「單人隔板」防口沫飛

北部女驗出早期新冠體內肺炎病毒　恐存在已久

台商闖關出境！惡言辱罵防疫人員

更多熱門

相關新聞

疫情嚴重還是有人「能去日本嗎」　網酸爆

疫情嚴重還是有人「能去日本嗎」　網酸爆

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全世界，出國旅遊得負擔相當大的風險，很多人取消原訂好的行程。但就有男網友在PTT的Gossiping板上問卦「日本疫情越來越嚴重還能去玩嗎？」因為類似的問卦文不少，讓鄉民相當不解，反問為什麼疫情爆發，還是有一堆人不怕死想出國玩。答案則是曝露台人惡習，讓網友直嘆氣。

新冠肺炎衝擊！ 陸專家：預估1-2月消費減少1.38兆

新冠肺炎衝擊！ 陸專家：預估1-2月消費減少1.38兆

基金會捐35億抗疫 習近平回信比爾蓋茲：衷心感謝

基金會捐35億抗疫 習近平回信比爾蓋茲：衷心感謝

又是鑽石公主號　4澳洲人回國呈陽性

又是鑽石公主號　4澳洲人回國呈陽性

關鍵字：

首廟天壇新冠肺炎消災祈禳法會黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

吳兆絃帥爸曝光！

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

病毒專家：台灣已明顯社區感染

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

網紅PO海島渡假照「全在IKEA拍的」：勿太相信網路世界

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

即／烤殺22歲按摩妹　冷血大叔中壢落網

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面