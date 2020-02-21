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買口罩被藥局威脅報警…含淚台北街頭　外交官之妻背景曝光

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▲▼梁晨。（圖／翻攝梁晨臉書）

▲梁晨。（圖／翻攝梁晨臉書）

記者黃巈禾／台北報導

斯洛伐克駐台代表妻子梁晨20日稱，想為孩子買兒童口罩，由於外交人員家署沒健保卡，即使告知藥局身分，仍因沒有健保卡遭拒。事後外交部表示，已比照國人數量配發。而梁晨的背景也曝光。

據《中央社》報導，梁晨出生北京，後嫁給斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek），並歸化斯洛伐克籍。梁晨擁有斯洛伐克語言文學博士學位，2017年跟著丈夫在駐台代表處工作，是她首度踏上台灣這塊土地。除了翻譯兒童文學，目前推動台斯雙邊文化交流工作。

梁晨20日在臉書表示，下週孩子要開學，家裡以前買的兒童口罩已用完，一個月前的網絡訂單也在幾日前被取消，需要提前給孩子準備幾個以備不時之需，她20日拿著外交部頒發給駐外人員的唯一證件到藥局想買口罩。

梁晨說道，一進門先說明外交人員家署沒健保卡，沒居留證，只有一張官員證，卻遭藥局一名男子質疑「你拿著小孩的證件，上面沒有出生日期，你虛報冒領怎麼辦？」她認為這句話在質疑人格，胡亂揣度，並再次重複在台灣只有這一個身份證明，但對方突然吼起來「你回家想去，你缺什麼文件？！」、「你再不出去我叫警察！」

梁晨提到，自己只是來藥局準備給孩子買口罩的媽媽，憑什麼要叫警察來？「走出大門，心裡極冷！眼淚嘩嘩流，幸好戴著大口罩…一路疾走回辦事處…」、「我只是一個暫時生活在台灣的過路客」、「第一次含淚在台北街頭疾行」

對此，外交部發言人歐江安21日回應，考量外國駐台使館及代表機構的官員和眷屬確無法比照國人或持有外僑居留證的外籍人士購買口罩，已比照國人數量配發。

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