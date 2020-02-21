難耐久候排隊買口罩飆國罵　桃園警到場維持秩序藥局貼文感謝

▲桃園市八德區20日傍晚有市民到某健保特約藥局買口罩，因賣完市民情緒失控飆國罵，要求買整盒口罩，藥局向警方求援維持秩序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應新冠肺炎疫情持續增溫，市民搶購口罩情況依舊，桃園市八德區某家健保特約藥局20日傍晚有市民難耐久候排隊買口罩，居然情緒失控指著藥師飆國罵，還要求要買整盒口罩，與藥師發生爭執，藥局緊急向警方求援，高明派出所派員到場維護秩序才化解市民購買口罩爭議，藥局21日在臉書貼文感謝警方協助，讓防疫工作更安全。

八德警分局指出，20日傍晚位於永豐路上某家健保特約藥局報案指稱，有市民排隊購買口罩出現爭議，派出所立即派員到場維持秩序，經藥師與員警說明後，市民火氣才漸消，悻悻然離去，警方未來也將加強轄區特約藥局安全維護勤務。

▲桃園市八德警方即日起加強特約健保藥局勤務，避免發生買口罩糾紛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

藥局21日在臉書貼文說明原委，20日傍晚有市民排隊買口罩，但竟要求要買一整盒口罩，藥師說明口罩早在20日上午7時30分開賣且已售完，這位市民情緒失控大鬧，甚至飆國罵恐嚇藥師，還好派出所所長及時到場維持秩序，化解紛爭。

▲桃園市八德區某健保特約藥局感謝警方協助，在臉書貼文感謝。（圖／翻攝自臉書）

藥局還強調，藥師都是無償協助政府販售口罩，防疫工作人人有責，請體諒藥師辛苦工作，更感謝人民保姆讓防疫工作更安全。

八德警分局表示，未來會加強轄區各健保特約藥局巡邏與維護秩序勤務，遇有突發狀況，警方會與藥局業者協調，協請業者在藥局門口張貼公告當日口罩是否販售完畢等資訊，讓想購買口罩市民一目瞭然，避免排隊久候造成誤解產生糾紛。

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