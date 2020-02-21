民進黨拚25日三讀紓困條例　柯建銘：3/13通過600億特別預算

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院會20日拍板紓困特別條例，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續送交立法院審議。立法院新會期21日開議，經朝野協商同意將行政院版紓困條例，及本次會議原列、新增有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等8案併案逕付二讀，並將其改列25日院會之討論事項第一案，力拚25日能夠順利三讀通過。

行政院會20日上午通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，草案分為防治、紓困、振興與罰則等4部分共18條，後續送交立法院審議。

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會。民進黨團、國民黨團一早皆發動甲級動員令，分別在院會開始前召開黨團會議。

▲立法院新會期開議，衛福部長陳時中其他閣員討論疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）



游錫堃於上午9時30分召集朝野協商，各黨團同意將行政院版紓困條例，及本次會議原列、新增有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等8案併案逕付二讀，排除1個月的朝野協商冷凍期，24日上午將由游錫堃召集朝野協商，力拚25日院會能夠順利三讀通過，當天院會不進行施政質詢，也不處理臨時提案。

民進黨團總召柯建銘日前表示，民進黨團24日將請游錫堃主持黨團協商，若比照過去SARS期間的紓困特別條例，排除一個月的協商冷凍期，25日就能三讀特別條例，27日的行政院會就能通過紓困條例特別預算，接著在3月3日的立法院會便能進行特別預算的質詢，隨後即於3月4、5日付委審查，再經3月10日立法院程序委員會的排案後，最快在13日的立法院會就能通過特別預算。

根據「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，罹患或疑似罹患者不遵指示而有傳染他人之虞，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣兩百萬元以下罰金；散播疫情謠言者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣三百萬元以下罰金。此外，若哄抬價格或無故囤積不售公告之防疫物資，則將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金。

▼衛福部長陳時中與行政院副院長陳其邁討論疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）



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