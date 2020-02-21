傅崐萁、高金素梅加入黨團運作　國民黨立院坐擁40席戰力

▲國民黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨中常會上週通過傅崐萁恢復黨籍案，引出多年未於政壇露面的前國安會祕書長金溥聰高調反對，認為傅崐萁形象負面、弊案纏身，批評傅崐萁罔顧程序正義，國民黨更不可短視近利，嚴重傷害黨形象。不過根據立法院國民黨團最新函文，傅崐萁已確定加入國民黨團運作，加上無黨團結聯盟立委高金素梅，國民黨團本會期在立法院將擁有40席戰力。

國民黨原訂19日召開中常會，未料黨中央18日向中常委發出中常會停開通知，而考紀會原定18日上午1開會討論，也因人數不足而流會，讓人聯想是因傅崐萁黨籍案無解。針對傅崐萁恢復黨籍案，更引來久未露面的金溥聰高調反對，認為傅崐萁形象負面、弊案纏身，批評傅崐萁罔顧程序正義，國民黨更不可短視近利，嚴重傷害黨形象。

▲國民黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨代理主席林德榮20日出席國民黨立法實務研討會，面對黨中央於傅崐萁案的立場，林榮德認為，傅崐萁的案子爭議10幾年，這一次是經過23個中常委連署、無異議通過，雖有少數人反彈，但應該尊重多數人的意見；因此只要把程序做好，應該是歡迎朋友回來，讓國民黨更壯大。

不過根據立法院國民黨團最新函文，目前已將傅崐萁、高金素梅列入國民黨團運作，國民黨團本會期在立法院將擁有40席戰力，少於民進黨團的63席，多於台灣民眾黨團的5席、時代力量黨團的3席。

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