白牌車成疫情破口！公總「一天抓6輛」各罰50萬　再祭30萬檢舉獎金

▲桃園擴大稽查白牌車，於桃園機場當場查獲1輛重罸。（圖／桃園監理站提供）

記者李宜秦／台北報導

我國一名白牌車司機因搭載一名浙江台商，不幸染上新冠肺炎死亡，為我國首例死亡案例。交通部公路總局表示，白牌車為非法經營的租賃車，2018年至今年1月底共取締239件案例，20日也擴大取締，共抓到6輛違規車輛，各對每名駕駛開罰50萬、共罰300萬元的罰單，地點遍及全台。另公總指出，若檢舉白牌車，最多可得30萬元獎金。

公路總局表示，自用車違規經營計程車客運業，就是俗稱的白牌車，原即為公路總局及各直轄市政府稽查取締重點，公總表示，2018年1月到今年1月31日間，共關閉了39個白牌車叫車群組、取締239件違規車輛。

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公路總局20日起擴大取締，為避免疫情擴散，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

▲新冠肺炎防疫，屏東監理站查獲白牌車載客。（圖／記者陳崑福翻攝）

另外，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人1萬至30萬元之檢舉獎金。

公路總局也於20日擴大取締白牌車，透過攔查與蒐證錄影，在全台各地抓到6輛違規車輛，地點包括松山機場、台中機場、彰化路邊、嘉義火車站、台鐵新左營站、屏東枋寮車站，由於目前為防疫期間，因此對違規者加重處罰，每人開罰50萬元，6人共罰300萬元。