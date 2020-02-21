疫情延燒保險怎麼買？　「終身醫療＋二合一實支實付」有保就有賠

▲武漢肺炎疫情持續升溫，民眾紛紛搶買防堵病毒的口罩。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散全球，截至19日，台灣已有24名確診個案。元大人壽提醒，民眾在疫情期間，除了應留意飲食安全、勤洗手、注意呼吸道衛生、減少到空氣不流通或人流密集的公眾場合，也可透過醫療險保障，保費平均每天65元、不到一個便當錢，就可為自己打造無形的防護網。

面對新冠肺炎來勢洶洶，民眾除了加強防疫期間的自我保護之外，元大人壽建議，未投保醫療險或醫療保障不足的人，可強化醫療保障來分散風險，選擇終身醫療險搭配實支實付型醫療附約進行補強。

元大人壽指出，只要投保終身醫療險，保戶於負壓病房治療期間可比照加護病房辦理給付，每天除了基本的1倍住院日額，額外依住院日額的2倍給付，有效減輕醫療費用的負擔，並可填補住院期間的收入損失。

元大人壽也提及，民眾若搭配二合一實支實付當附約，可同時享有住院日額給付及住院雜費與手術醫療實支實。由於法定傳染病的隔離治療費用健保不給付，儘管費用仍由疾管署負擔，但保戶還是可以依條款約定，申請實支實付醫療理賠。

舉例來說，以一位30歲男性投保「元大人壽健康人生終身醫療健康保險」日額1,000元、繳費20年，附加「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」計畫二為例，首年年繳保費共計2萬3,836元，平均每天約65元，不到一個便當錢，就能讓自己在防疫期間更安心。

元大人壽表示，基於關懷保戶立場，當新冠狀肺炎疫情一傳出，第一時間立即啟動關懷保戶服務措施，除了提供續期保險費緩繳、保險單借款利息展延、傳真受理保全服務及設立單一服務窗口等服務。

另針對保戶最關心的理賠給付，更放寬醫療險「法定傳染病」除外責任條款，也就是無論新舊保單皆納入理賠給付範圍，而保戶在負壓病房治療期間，負壓病房比照加護病房辦理給付。