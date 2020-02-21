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狂咳1個月！追問病患認了「曾和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒：這什麼狀況？

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▲▼咳嗽,摀鼻,火災,臭。（圖／記者林妤柔攝）

▲病患竟與居家防疫者聊天！（示意圖／非當事人／記者林妤柔攝）

網搜小組／劉維榛報導

對抗新冠肺炎（COVID-19）全台繃緊神經，卻有民眾不見棺材不掉淚？！振興醫院急診醫學部主治醫師田知學透露，有病患來就醫，直言咳嗽流鼻涕已1個月，緊急追問下，對方才誠實以告「曾和居家檢疫者聊天」。引發大批網怒譙，「一線醫護人員真的是被這些人害慘！」

「這是什麼狀況？」田知學罕見在粉專「布農Doc 田知學」暴怒痛罵，「政府、媒體那麼用力宣導、衛教還不夠嗎？」正因為新冠肺炎來勢洶洶，嚴謹防疫人人有責，然而仍有病患心存僥倖，造成防疫漏洞。

請繼續往下閱讀...

原來一名病患有咳嗽、流鼻水症狀長達1個月，直到昨（20）日才赴急診就診，田知學一問之下，對方才坦承「這兩個禮拜有幾天跟香港返台的居家檢疫者碰面聊天」，氣得田知學警告，「有旅遊史接觸史請做好做滿自主管理。」

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▲▼狂咳1個月！追問病患認了「曾和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒：這什麼狀況？（圖／翻攝臉書粉專布農Doc 田知學）

▲▼追問病患認了「曾和居家檢疫者聊天」！（圖／翻攝臉書粉專布農Doc 田知學）

▲狂咳1個月！追問病患認了「曾和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒：這什麼狀況？（圖／翻攝臉書粉專布農Doc 田知學）

文章曝光後，引發眾多網友怒轟，「太扯了就是有這種人，衛福部和醫護人員再怎麼努力，都會因為這些人而產生防疫漏洞」、「一線醫護人員真的是被這些人害慘」、「他還算誠實直接說，遇過逼問三次以上才肯說實話的」、「罰錢不怕的話，就安排勞動服務，一整天站著測量體溫，或是一直包口罩跟結帳」、「為什麼有些人都不把防疫當一回事」、「這種人可能不少…最近確診的好幾個沒出國史」。

截至20日，台灣已有24例染上新冠肺炎，最新一例是北部60多歲女性，消息曝光引發人心惶惶，雙北也提高高度警戒，對此新北市長侯友宜已向衛福部長陳時中建議，將防疫層級提升至一級開設。

無獨有偶，日前本站報導《發燒3天痛奔醫院　逼問「有人從中國回來啦」醫護暴怒！病患嗆：就說不要講》，一名醫護人員透露，遇到病患發燒3天3夜，逼問之下家屬坦承，有親人從大陸返台，結果病患還反嗆親人「就說不要講」，讓人氣得牙癢癢。

值得注意的是，北市衛生局呼籲，尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，切勿心存僥倖，以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，避免觸法受罰，居家檢疫14天期間若有發燒（≧38℃）或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫，如違反規定者，北市衛生局將立即依傳染病防治法嚴正處理，決不寬貸。

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