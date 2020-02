「給妳看我的鋼彈」妹子以為性騷擾私訊　1個月後逆轉：我要嫁給他

▲一般人多少都有收到過陌生訊息的經驗。 (示意圖,非當事人/取自免費圖庫pakutaso。)

記者周偉承/綜合報導

「我要給妳看我的鋼彈照!」如果妳們在IG私訊中突然看到陌生男傳這樣的訊息,會不會覺得奇怪?甚至認為會收到性騷擾的照片?現實中就有一位女網友收到這樣的訊息,更讓人意想不到的是,她後來跟這位「鋼彈男」結婚了!

Elle Howley是一位動漫宅,平時非常熱衷於ACG文化,而她於2016年時在交友平台上認識了一位同好John,雖然興趣相同,但兩人沒多久就斷了聯絡。不過John明顯不想輕易放棄這段姻緣,不久後在Instagram上找到了Elle,並傳了句「我要給妳看我的鋼彈照」。

以為是陌生人的Elle收到訊息後,還以為對方要傳猥褻的照片給自己,甚至在推特上PO了一張「猴子拿手機扶額」的圖片表示不想看,結果她真的收到了一張「飛翼鋼彈零式」的模型照片,「X的那真的是他的鋼彈」!而對方還興奮地分享自己組裝模型的心得。

▼兩人順利開始交往。 (圖片取自IG/ellehowley,如遭刪除請見諒,下同。)

兩人一個月後見面了,Elle也深深地被對方吸引,並在推特上表示,「今天我跟鋼彈男見面了,我可能會嫁給他」!兩人開始甜蜜地交往,不時會在社群平台上傳閃照,而Elle一年後也果真被John求婚了,「我不敢相信鋼彈男問我願不願意嫁給他…我要變成…鋼彈太太了」!

▼John在波士頓與Elle溜冰時,突然下跪掏出戒指,讓Elle又驚又喜。

兩人也於2019年正式成為「鋼彈夫妻」,Elle也將這段有趣又甜蜜的故事分享在推特上,「在我的人生中,從來沒有這麼高興自己說對某些事過」,表示非常開心嫁給當初沒頭沒腦要傳鋼彈照片給自己的男人,而一直以來在推特上看著兩人浪漫故事的網友們也紛紛激動表達祝福。

▼「鋼彈先生與鋼彈太太」!

▼認識3年後,兩人終於結婚成為夫妻。(大家好奇的鋼彈照在裡面喔!) (圖片取自Twitter/@mitsurutenma,如遭刪除請見諒。)

i’ve never been so happy to have been right about something in my whole life pic.twitter.com/rgNamiY0iE