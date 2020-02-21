FB直播賣口罩「100片1500元」狂吸6千人搶標！直播主：我敢開，還怕被抓嗎

▲直播主狂賣口罩，100片賣1500元。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情傳到台灣後，口罩變得一片難求，本站21日才報導《臉書貼口罩堆喊「有現貨」！替醫護友買400盒竟是詐騙 她暴怒：發國難財》，沒想到就有一名網友在PTT的Gossiping板上爆卦，看到臉書上有人直播賣口罩、100片1500元，還在直播中直呼，「都敢開直播了！還會怕（被抓）嗎？」

這位網友PTT上爆卦「直播狂賣口罩，100片1500元」，說有人在LINE群組上轉貼直播影片，貼文中附上圖片，先是直播主在桌子上擺了滿滿的一桌口罩，接著曝光價格「100個1500元（50入買一送一，直購標$1500）」，直播主也強調「有需要再購買」、「想賣給真的有需要的人」、「老弱婦孺優先、慢性疾病優先。」許多臉書網友紛紛搶著下標，留言處可以看到一堆人在詢問和搶標，最後吸引最高6千多人在線觀看。

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▲口罩吸引許多人搶標購買。（圖／翻攝自PTT）

該直播拍賣網的帳號還強調「加到先別開心，先匯款者為優先」、「想買口罩的打想，不然不賣了。」爆卦貼文還附上一小段影片，直播主表示「沒有東西出你的話，我也不會收你的錢，也不會叫你等待」，看到有網友問他「是因為怕明天被抓嗎？」他還點名該位網友，挑眉直視鏡頭回應「都敢開直播了！還會怕嗎？」過程中還說自己是發災難財的達人，並說只是想要衝人氣、要點閱率，要買的人和觀看粉絲一定要按讚按追蹤，不然不會出貨。

看到貼文後，鄉民紛紛看傻留言，「私下賣就算了，這個一定被抓」、「已通知主管機關，謝謝分享」、「檢察官和調查局要來按門鈴了沒。」不過也有人說，「如果不是醫療口罩可以賣」、「一般的不用執照能賣吧？」但就有網友看了備份影片後，發現直播主有親口承認是醫療級口罩。

看看該直播粉絲專頁，賣口罩的直播影片已經刪除，原先21日凌晨1點多還有貼文，「我不知道這樣對不對，但是至少我想要突破，附上觸及人數證明一切都是真的」、「感謝你們，我沒辦法討好每個人，能接受我感謝，你批評我也接受，覺得我是對的，可以給個讚覺得我是不對的也給個怒，至於只會用打字沒能力的酸民，就不用了。」不過該貼文在早上10點多也已刪除，之後再發文，簡單一句「晚點直播，有問題的一率（律）線上問」。

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