快訊／最新研究：華南海鮮市場不是病毒發源地，最早11月就人傳人

▲武漢華南海鮮市場最初被認為是病毒起源地。（圖／翻攝自微博，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中新社22日引述中國科學院西雙版納熱帶植物園官方網站消息，該園聯合華南農業大學、北京腦科中心，蒐集了全球四大洲、12國家共享到GISAID EpiFluTM數據庫的93個新型冠狀病毒樣本基因數據，結果解析後發現：武漢華南海鮮市場的新型冠狀病毒是從其他地方傳入。

據悉，93個樣本包含58種單倍型，其中H13和H38是比較古老的單倍型，通過一個中間載體與蝙蝠冠狀病毒RaTG13關聯，並通過單倍型H3衍生出單倍型H1。

不過，研究人員發現，與華南海鮮市場有關的患者樣品都是單倍型H1及其衍生的單倍型H2，但武漢樣品卻是單倍型H3，可見華南海鮮市場的病毒是從其他地方傳入，才在市場發生快速傳播、蔓延，另根據病患發病時間和擴張時間，也印證了該地不是發源地的推論。

研究人員追溯H13、H38兩項病毒樣品的源頭，這兩項樣品分別來自廣東首例和美國首例，兩人旅行活動史皆表明是去年12月底到今年1月初在武漢被感染，但現有的武漢樣本中並沒有檢測到H13、H38單倍型。

研究還顯示，新冠病毒在2月12日前曾發生過2次明顯的擴散，一次是在2019年12月8日，暗示病毒可能在12月初，甚至是11月下旬就已開始傳播，隨後才在華南海鮮市場加快；另一次擴散則是在今年1月6日。

▲研究推測，新冠病毒最早可能在11月下旬就已開始傳播。（圖／路透社）

目前研究人員將58種單倍型分成5組，包括3個古老超級傳播者的單倍型H1、H3及H13，和2個新的超級傳播者H56和mv2，以此鑑別出廣東的病毒可能有3個來源，重慶和台灣則有2個來源。

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有較多樣本數的澳洲、法國、日本和美國，患者感染源至少有2個，美國則包括了至少5個來源，特別值得關注的是H56這個超級傳播者單倍型，同時是澳洲、法國、美國及台灣的患者傳染源。

研究還提到，新冠病毒基因組沒有發生重組事件。