2例確診就停課！台大教授點名3校剉咧等：第一個遭殃會是台大

▲學者憂台大會是首間因新冠肺炎停課的學校。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

避免新冠肺炎進一步擴散，教育部昨（20日）公布停課標準，無論學校師生有多少人，只要出現2起確診病例就必須停課，對此，台大化學系副教授徐丞志點出，這樣的做法讓人數較多的學校更容易達標，同時點出這3間學校最容易中標。

教育部昨天公布停課標準後，徐丞志認為這對規模較大的學校較不利，像是台灣大學、淡江大學以及文化大學都剉著等！徐丞志在臉書發文指出，台大共有3萬多名學生，加上教職員可能有4萬人，佔全國人口數的 0.2%；他擔心，如果新冠肺炎不幸流感化，那麼全台若出現1000人感染，依照比例計算，台大就準備要停課了！

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徐丞志指出，上面所說的是全台感染者呈現均勻分布的狀況，但實際上病毒傳播在空間上的分布會在地圖上按比例做分配，一個地區出現第一例時，第二例出現的機會將大增，加上台北這個都會區感染的機率遠高於非都會區，公館又是台北的交通要衝，然後醫學院又跟台大醫院是相連的，他認為，把這些機率加權上去，台大要停課一定不用等到全台累積 1000 人。

徐丞志說：「深深覺得台大會是全台灣第一間因為 COVID-19 確診數達標而停課的學校，希望衛福部能頂住啊！」

教育部昨公布停課標準，高中以下學校，1班有1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確診病例，該班就必須停課；1校有2名以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確診病例，該校停課；1鄉鎮市區有1/3學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

至於大專院校，有1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確診病例，該師生所修（授）課程都停課；有2名以上師生確診病例，該校（區）停課。

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